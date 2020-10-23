Осіння пора року ідеально підходить для закоханих. Прохолодна погода, різнобарвне листя та романтичні вечори за чашкою теплого чаю.

Як урізноманітнити будні та влаштувати для другої половинки чудове побачення? Редакція 24 каналу підібрала декілька креативних та простих ідей, які зможуть вам у цьому допомогти.

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Мандрівка у сусіднє місто

Вам не потрібно далеко їхати, щоб насолодитися одноденною поїздкою чи відпочинком на вихідних. Виберіть місце, де ви вдвох ніколи не бували. Влаштуйте собі невелику пригоду та поїдьте туди, щоб просто випити каву. Заздалегідь перегляньте, які пам'ятки архітектури є в цьому краї та захопливий вікенд вам гарантовано.

Через пандемію коронавірусу рекомендуємо обрати безпечний спосіб для мандрівки та врахувати поради ВООЗ.

Відпочинок з наметами

Гори, романтичні краєвиди та запашний карпатський чай чи глінтвейн: що може бути прекраснішим восени? Заплануйте вихідні для такої поїздки та влаштуйте пікнік на схилі гори. Якщо ж відпочинок з наметами вам не дуже подобається, можна орендувати невеличкий будиночок чи авто та відпочити з комфортом.

Такі мандрівки тільки позитивно позначаться на ваших стосунках, адже це будуть чудові спогади та пригоди, які тільки розпалять почуття.



Побачення восени: цікаві ідеї / Фото Pinterest

Прогулянка парком

Прогулянка місцевим парком може бути чудовою альтернативою для побачення. Влаштуйте невеликий пікнік чи фотосесію для коханого чи коханої. Мальовничі дерева вже створюють особливу атмосферу, а щоб запам'ятати момент – запропонуйте другій половинці станцювати під ліричну пісню.

Перегляньте фільм

Через пандемію коронавірусу в Україні облаштували автокінотеатри. Це чудова ідея для тих пар, які хочуть якихось яскравих вражень. Окрім цього, звичайні кінотеатри також працюють, наповнюючи зали на 50%. Оберіть стрічку, яка сподобається і вам, і вашому партнеру, і проведіть вечір зі смачним попкорном та видовищним фільмом.

Крім цього, можна влаштувати перегляд фільму чи серіалу вдома! Закутайтеся у ковдру, приготуйте теплий напій та оберіть фільм. Це може бути щось із новинок кіно або улюблена стара кінострічка.

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Верхова їзда

У кожному регіоні діють навчальні центри з верхової їзди. Спробуйте додати якихось нових емоцій коханій людині та влаштуйте незвичне побачення, яке обидвом запам'ятається на все життя.

Осіння фотосесія

Звичайні осінні будні можна розбавити фотосесією на природі. Цей процес точно сподобається партнеру, адже кадри на фоні листя завжди виглядають неймовірно ефектно.

До осінньої фотосесії можна залучити й домашніх улюбленців.



Осіння фотосесія / Фото Pinterest

День вина і сиру

Додати особливої романтики можна завдяки кулінарним святам. Та не чекайте, коли улюблені фестивалі відновлять свою роботу, придбайте продукти самотужки та влаштуйте власний день вина вдома. Підберіть джазову музику атмосферний вечір точно вдасться.

День вина та сиру можна замінити на будь-який інший, наприклад:

День чаю чи кави , коли ви будете коштувати різні види чаю чи кави;

, коли ви будете коштувати різні види чаю чи кави; День різних смаколиків, коли ви разом будете готувати їх.

Приготуйте вечерю разом

Здавалось би, це найпростіше рішення – запросити партнера у гості. Однак можна зробити цей візит затишним та особливим, приготувавши разом смачну вечерю. Увімкніть музику, розказуйте свої кулінарні пригоди та смакуйте страви разом.

Малювання картини

Ще однією ідеєю для проведення часу разом – є малювання картини. Для цього придбайте полотно та фарби. Створіть разом чудову кольорову абстракцію.

Для малювання також можна використати картину по номерах або розмальовку антистрес.



Малювання картини разом / Фото Creative License

Квест

Поцікавтесь, чи у вашому населеному пункті є квест-кімнати та чи вони працюють під час карантину. Розгадувати головоломки можна як вдвох, так і з друзями.

Влаштуйте вечір настільних ігор

Оберіть якісь цікаву настільну гру та пограйте разом. Це чудова можливість весело провести час. Крім того, можна запросити й друзів.



Дженга підходить як для компанії, так і для двох / Фото thegard.city

Записочки протягом тижня

Протягом усього тижня можна підкладати коханій людині маленькі записочки з милими словами. Це приємно здивує вашу другу половинку.