Серйозна аварія трапилася вдень 26 жовтня на Дарницькій площі у Києві. Водій Chevrolet проігнорував вимоги правил дорожнього руху при заїзді з другорядної дороги на головну та врізався у мопед Suzuki.

Внаслідок удару водій двоколісного транспорту відлетів від місця зіткнення метрів на 20. Із травмами його терміново госпіталізували у лікарню, повідомляє патрульна поліція Києва.

Дивіться також У центрі Києва Audi на шаленій швидкості влетіла у будинок: є постраждалі – фото

За даними слідчих, до ДТП призвело недотримання правил дорожнього руху водієм Chevrolet, який не пропустив мопед.

Що відомо про жорстку аварію на Дарниці

Як видно на записі з камери відеонагляду, власник легковика намагався виїхати з Харківського шосе на Дарницьку площу. У той час водій мопеда вже був на головній дорозі.

Судячи з того, що Chevrolet не набирав швидкість у спробі "проскочити", не здійснював маневрів для уникнення зіткнення, для його водія поява двоколісного транспорту була несподіванкою. Проте Suzuki було добре видно із салону автівки. Скоріше за все, водій просто не побачив мопед.

"Кривава" площа

Місце, де сталася аварія, відоме постійними аваріями. Дрібні та серйозні зіткнення на Дарницькій площі трапляються фактично кожного дня. Причин тому чимало. Одна з них – відсутність світлофорів на кожному з заїздів на "коло".

Розв'язка побудована таким чином, що при русі на Харківське шосе та у бік мосту Патона потік машин зливається у кілька смуг та має роз'їхатися у різні напрямки. Інтенсивність руху при цьому серйозно відвертає увагу водіїв від знаків пріоритету.

Дивіться відео зіткнення Chevrolet та Suzuki на Дарницькій площі: