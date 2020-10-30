На 7 вулицях Києва з 1 листопада діятимуть нові обмеження швидкості: перелік
На ділянках 7 доріг у Києві, де максимально дозволеною швидкістю була 80 кілометрів на годину, встановлюється звичайні для міста 50 км на годину. Нові правила носять сезонний характер та діятимуть з 1 листопада до 1 квітня 2021.
Про нововведення, які потрібно враховувати кожному автомобілісту, повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Мотивують обмеження чиновники тим, щоб зробити дороги менш небезпечними.
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Комунальники вже демонтують знаки, які дозволяли розганятися до 80 кілометрів на годину. Їх замінять на аналогічні, але із позначкою "50".
У КМДА кажуть, що сезонні обмеження зменшать ризики втрати керування через слизьку дорогу.
Ділянки доріг Києва, на яких з 1 листопада не можна їхати більше 50 кілометрів на годину:
- проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака);
- вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);
- вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Грінченка до Південного мосту);
- проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
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