У Києві в аеропорту "Жуляни", а також у "Борисполі" два пасажири намагались пронести через митницю незадекларовані iPhone – не вийшло. Більшу частину товару довелося залишити.

Перший контрабандист прилетів з Італії й пішов через "зелений" коридор, не вказавши, що має предмети, які необхідно декларувати. Митники перевірили його валізи, а там – одинадцять нових iPhone 12. Про це пишуть у фейсбуці на сторінці Київської митниці.

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Два смартфони чоловікові дозволили забрати, а решту вилучили. Якщо ж він сплатить передбачені податки за них, товар повернуть – такий закон. Інший вихід – смартфони можна вивезти туди, де вони були куплені.

Інший контрабандист вирішив заплатити податки за товар. Щоправда, у нього знайшли лише чотири iPhone 12 та ще один смартфон Samsung.

Вилучені iPhone / Фото Київської митниці

Згідно з товарними чеками, кожен iPhone 12 коштував 1099 англійських фунтів стерлінгів – це більше ніж 40 тисяч гривень.

В Україні смартфони такої марки можна придбати починаючи від 32 тисяч гривень й до 63 тисяч гривень – в залежності від модифікації пристрою.

iPhone 12 – це найновіша модель відомого смартфону. Його презентували лише 13 жовтня 2020 року.