Через сильну ожеледицю у Києві місцеві аеропорти "Бориспіль" та "Київ" з вечора 10 грудня мали проблеми з відправленням та прийомом рейсів. Екіпажі кількох суден приймали рішення садити літаки в запасних аеропортах або взагалі поверталися до місць вильоту. На ранок 11 грудня ситуація трохи краща, але в аеропорту "Київ" все ще заявляють про проблеми.

Онлайн-табло "Борисполя" не вказує скасованих рейсів в розкладі на 11 грудня, пише 24 канал. Однак, низка рейсів все ж затримується. Водночас "Київ" інформує про нові труднощі.

Раніше В аеропорту "Бориспіль" на злітно-посадкових смугах утворився лід: літаки відмовляються сідати

11 грудня скасовано рейс до Меммінгена (Wizz Air). Виліт рейсу до Запоріжжя ("Мотор Січ") затримується. На злітно-посадковій смузі, руліжних доріжках та пероні працює спецтехніка для підтримання робочого стану аеропорту. Поверхні обробляють гранульованим хімреагентом,

– мовиться у повідомленні.

В аеропорту "Київ" також просять пасажирів виїжджати до летовища заздалегідь, враховуючи затори на дорогах.

Зауважимо, що ввечері 10 грудня через погіршення погодних умов "Києву" довелося скасувати рейси до Дортмунда та Запоріжжя. Водночас літак, що прямував з Вільнюса, повернувся у пункт вильоту.

"Бориспіль" про нові труднощі не інформує, однак попереджає: рішення, чи скористатись резервним аеропортом і змінити запланований маршрут, приймає виключно командир повітряного судна.

Наразі Міжнародний аеропорт "Бориспіль" працює та постійно здійснює обробку перону, руліжних доріжок та злітно-посадкової смуги. Залучені 15 одиниць техніки для забезпечення умов зльоту та посадки,

– мовиться в останньому повідомленні аеропорту.

Водночас онлайн-табло "Борисполя" інформує про затримання кількох рейсів.

Що відомо про негоду у Києві: коротко