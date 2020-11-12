У київському аеропорті "Бориспіль" СБУ затримала митників, які займались хабарництвом. Зловмисники вимагали з пасажирів гроші. З кожного рейсу отримували 2 – 4 тисячі доларів.

Організували злочинну схему в аеропорті двоє головних державних інспекторів. Про це повідомляє СБУ.

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Прикривав хабарників співробітник управління протидії митним правопорушенням.

Очевидно, що митники-хабарники наживались на пасажирах, які порушують правила перевезення товарів або речей, не гребували й тими, хто возив дрібну контрабанду.

Зловмисники вимагали гроші з пасажирів, якщо ті не хотіли проблем. За перевищення ліміту товарів та речей, митники погрожували відібрати багаж.

Правоохоронці підрахували, що "заробітки" хабарників з кожного рейсу становили від 2 до 4 тисяч американських доларів. Щомісяця ця зміна митників працювала у середньому 7 разів.

Злочинців затримали на робочому місці під час отримання чергового хабаря.

СБУ не виключає, що у схемі були залучені й інші працівники митниці.