В аеропорту "Бориспіль" затримали митників: заробляли на хабарях
У київському аеропорті "Бориспіль" СБУ затримала митників, які займались хабарництвом. Зловмисники вимагали з пасажирів гроші. З кожного рейсу отримували 2 – 4 тисячі доларів.
Організували злочинну схему в аеропорті двоє головних державних інспекторів. Про це повідомляє СБУ.
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Прикривав хабарників співробітник управління протидії митним правопорушенням.
Очевидно, що митники-хабарники наживались на пасажирах, які порушують правила перевезення товарів або речей, не гребували й тими, хто возив дрібну контрабанду.
Зловмисники вимагали гроші з пасажирів, якщо ті не хотіли проблем. За перевищення ліміту товарів та речей, митники погрожували відібрати багаж.
Правоохоронці підрахували, що "заробітки" хабарників з кожного рейсу становили від 2 до 4 тисяч американських доларів. Щомісяця ця зміна митників працювала у середньому 7 разів.
Злочинців затримали на робочому місці під час отримання чергового хабаря.
СБУ не виключає, що у схемі були залучені й інші працівники митниці.
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