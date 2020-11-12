В бориспільському аеропорту пасажири довго чекали, поки запрацює хоча б одне вікно паспортного контролю. У результаті утворилась велика черга, що призвело до порушення норм карантину.

На відео, яке поширили в спільноті "Київ Оперативний", видно, що зал прильоту "Борисполя" переповнений. Це пасажири, які ймовірно, прилетіли в Україну.

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Вони очікували на проходження прикордонного контролю, а співробітники аеропорту не поспішали виконувати свої обов'язки.

Жодне вікно паспортного контролю не відкрито. Стоїмо вже хвилин п'ять, чекаємо. Повний аеропорт людей,

– розповіла пасажирка, що зняла відео.

Дистанції особливо ніхто не дотримувався. Щоправда, всі пасажири перебували у приміщенні в захисних масках.

Натовп в аеропорту "Бориспіль": дивіться відео

У самій столиці в метро та інших видах громадського транспорту спостерігається аналогічна ситуація. Пасажири діляться кадрами переповнених станцій у години пік.