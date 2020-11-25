У Києві під будівлею Офісу Президента 25 листопада організація Femen провела свою чергову протестну акцію. Цього разу їхня оголена активістка виступила проти насилля.

Докладніше про акцію Femen під ОПУ

Протестний захід Femen розпочався приблизно в 11:10. У цей час активістка організації підійшла до 2-го під’їзду будівлі президентського Офісу. Про це повідомляє видання УНН.

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Акція Femen проти насилля розпочалася під ОПУ вранці 25 листопада / Фото УНН

Опісля дівчина оголилася та залізла на кулю, яка є частина композиції вхідної групи будинку. Водночас вона вигукувала "Геть насильство".



Активістка Femen вигукувала: "Геть насилля" / Фото УНН

Наразі причина та конкретна мета її акції – не відома. Можливо, такий перформанс Femen провела у межах всесвітньої акції "16 днів проти насильства", яка стартує саме 25 листопада. Спрямована ця ініціатива проти домашнього насилля.

До слова, у мережі активістку вже порівняли з відомою картиною Пабло Пікассо "Дівчина на кулі".



Картинка Пікассо та акція Femen у Києві / Колаж УНН

Активістку затримали

Представницю Femen на місці акції затримали правоохоронці. Її вже доправили до Печерського управління поліції.



Активістку Femen затримали та доправили до відділку поліції / Фото УНН

Наразі немає інформації, чи порушили проти неї якусь справу. У поліції пообіцяли надати відповідну інформацію згодом.

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