У Києві після реставрації відкрили Андріївську церкву. Вже 13 грудня там проведуть першу церковну службу. Щоправда, відвідувачів святиня зможе прийняти трохи пізніше, – з 15 грудня.

Реставрація однієї з найвідоміших барокових пам’яток України проходила в три етапи і тривала 11 років. Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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11 років ми чекали й от нарешті Андріївська церква знову відкрита. З 15 грудня кожен і кожна з нас зможуть побачити унікальний іконостас таким, яким він був за часів самого автора проєкту архітектурної споруди Франческо Бартоломео Растреллі. На відкритті жодних шедеврів у стилі "картопляної Мадонни" не виявлено. Тож дякуємо команді реставраторок та реставраторів за їхню майстерну кропітку роботу,

– мовиться у повідомленні.

В міністерстві додали, що реставрація храму проходила в три етапи:

укріплення пагорбу.

реставрація зовнішніх фасадів.

робота над інтер’єрами.

Раніше міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що у церкві повністю відреставрували весь живопис, ікони та іконостас, почистили ліпнину й відшліфовано підлогу. Окрім того, замінені інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. Для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри вилили з гіпсу окремі елементи оздоблення храму, щоб до них можна було доторкнутися та відчути їхню форму.

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Відреставрована Андріївська церква зовні і всередині / Фото з соцмереж Олександра Ткаченка

13 грудня у храмі проведуть першу церковну службу. Символічно, що відкриття випало на 320-річницю з народження архітектора,

– додав Ткаченко.

Реакція президента Зеленського

Відкриття пам’ятки привітав президент Володимир Зеленський. Він зазначив: щонеділі та на свята там відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

Радію, що ця унікальна пам’ятка архітектури нарешті відкриває двері для відвідувачів після тривалої реставрації. Відтепер кияни та гості столиці зможуть на власні очі побачити її чудову архітектуру та живопис,

– зауважив глава держави.

Він також висловив впевненість, що наступного року таких же приємних приводів для радості буде більше. За його словами, у 2021 році розпочинаємо відновлення великої кількості пам’яток культури та архітектури в рамках програми "Велике будівництво".