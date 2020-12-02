Андріївську церкву в Києві відкриють після 5 років реставрації: фото
Затяжні реставраційні роботи в Андріївській церкві вже закінчилися. Вже у грудні вона стане доступною для відвідувачів та вірян.
Про важливу для Києва подію повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики. Реставратори не тільки покращили стан інтер'єру церкви, але й придали багатьом елементам їх первісний вигляд.
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Що відновили в Андріївській церкві
Як стверджує голова мінкульту Олександр Ткаченко, за 5 років реставраційних робіт у церкві замінили інженерні мережі, провели нові системи опалення, освітлення та подачі повітря. Також спеціалісти замінили вікна приміщення.
Андріївську церкву незабаром відкриють після реставрації / Фото пресслужби МКІП
Крім того, у церкві відреставрували:
- живопис;
- ікони;
- іконостас;
- ліпнину.
Автентичний колір стін
Відтепер відвідувачі можуть побачити Андріївську церкву з таким кольором стін, які були від самого початку. Встановлювали його за допомогою провідних німецьких технологій.
Оновлений вигляд на стелю Андріївської церкви / Фото пресслужби МКІП
Перед затвердженням фінального кольору реставратори зробили 36 тестових фарбувань.
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