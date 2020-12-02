Затяжні реставраційні роботи в Андріївській церкві вже закінчилися. Вже у грудні вона стане доступною для відвідувачів та вірян.

Про важливу для Києва подію повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики. Реставратори не тільки покращили стан інтер'єру церкви, але й придали багатьом елементам їх первісний вигляд.

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Метою реставрації чиновники називають розкриття первісних рішень та бачення проєкту архітектором Франческо Бартоломео Растреллі.

Що відновили в Андріївській церкві

Як стверджує голова мінкульту Олександр Ткаченко, за 5 років реставраційних робіт у церкві замінили інженерні мережі, провели нові системи опалення, освітлення та подачі повітря. Також спеціалісти замінили вікна приміщення.



Андріївську церкву незабаром відкриють після реставрації / Фото пресслужби МКІП

Крім того, у церкві відреставрували:

живопис;

ікони;

іконостас;

ліпнину.

Автентичний колір стін

Відтепер відвідувачі можуть побачити Андріївську церкву з таким кольором стін, які були від самого початку. Встановлювали його за допомогою провідних німецьких технологій.



Оновлений вигляд на стелю Андріївської церкви / Фото пресслужби МКІП

Перед затвердженням фінального кольору реставратори зробили 36 тестових фарбувань.

Андріївська церква входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церкву офіційно внесли до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.