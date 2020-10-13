Пам’ятник легендарній жінці, яка була однієї із засновниць профспілки "Солідарність", було відкрито у Києві 12 жовтня. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що погруддя символізує братерство між українцями та поляками.

Президент Польщі Анджей Дуда під час свого візити в Україну особисто відкрив пам’ятник Анні Валентинович. Про це повідомляє його канцелярія.

Читайте також Санкції проти Росії та членство України в ЄС: що обговорили Зеленський і Дуда

Погруддя встановили біля польського посольства у Києві на вулиці Ярославів Вал, 12. Це історичний центр Києва.

Історична довідка:

Хто така Анна Валентинович? Анна Валентинович народилась у 1929 році у селі Сінне, що знаходилось у Рівненській області. Етнічна українка. Але тоді ця територія була у складі Польщі. У дівоцтві її звали — Ганна Любчик. У 1943 році виїхала до Варшави разом з родиною, в якій працювала служницею, а згодом переїхала у Гданськ. Там Валентинович працювала зварювальницею на корабельні протягом тридцяти років. За п’ять місяців до пенсії її звільнили з роботи. Невдовзі після Валентинович з роботи звільнили й іншого працівника корабельні – Леха Валенсу. Це стало приводом до початку страйку під час якого виникла незалежна профспілка "Солідарність". Першим пунктом вимог страйкарів було поновлення Валентинович на роботі. Профспілка згодом переросла в широкий суспільно-політичний рух і зробила значний внесок у боротьбу польського народу з комуністичним режимом, а Лех Валенса став президентом Польщі.

Анна Валентинович загинула в 2010 році у смоленській авіакатастрофі разом з президентом Лехом Качинським. Їй було 80 років.

Читайте також Смоленська трагедія: вибухівку знайшли в деталі літака, яку ніхто, крім росіян не розкручував

У Польщі впевнені, що авіакатастрофа була інспірована російськіми спецслужбами.

Анна Валентинович / Фото wikimedia.org

Анджей Дуда вперше прибув з триденним візитом до України після переобрання на посаду президента Польщі. Він відвідав Биківнянські могили, де поховані поляки-жертви сталінських політичних репресій й провів зустріч з Володимиром Зеленським, головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.