У Києві поламався автомат, який зовсім нещодавно був встановлений на Лук’янівці. З його допомогою можна обмінювати пластикові пляшки на корм для тварин. "Аварія" стала однією з тем дня у Києві, а фото зламаного апарату стали вірусними у соцмережах.

В мережі з’явилась інформація про те, що автомат вже хтось зіпсував. Прокляття в адресу невідомого вандала розлетілись по телеграм-каналам та у фейсбуці, але насправді це не так. Про ситуацію 24 каналу розповів керівник ГО "Япомога" Руфат Раімов. Саме ця організація й встановила автомат.

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Його ніхто не ламав навмисно. Просто хтось засунув у автомат занадто великий предмет – порожню пластикову пляшку від прального засобу.

Руфат Раімов пояснив, що це сталось ввечері 27 жовтня.

Ми доволі швидко все полагодили. Зараз автомат працює нормально,

– сказав він.

Що передувало паніці у соцмережах?

Люди, які хотіли скористатися новим автоматом, побачили на ньому такий іронічний напис:

"Привіт, мене трохи поламали. Але мене вже лікують і скоро я повернуся. А ти поки збирай пляшки".

Ця новина розлетілась по соцмережах, адже кияни дуже зраділи появі чудо-автомату. На щастя, паніка виявилась марною.

Так виглядає цей автомат / Фото ГО "Япомога"

Бокс був встановлений 24 жовтня. Кияни почали активно ним користуватися. На сторінці ГО "Япомога" пишуть, що він дуже швидко заповнився пластиком.

Менш ніж за добу ми з вами зібрали величезний мішок пластику, який піде на перероблення, а не буде розкладатися ще 500 років. Ми з вами нагодували тварин, яким із настанням холодів стає дедалі важче знайти собі їжу,

– йдеться у повідомленні.

Також ГО інформує, що наймолодшим учасникам цієї програми всього 11 та 13 років, а найстаршій леді — 78!

Втім, якщо у когось виникають питання щодо роботи автомату, їх можна пошукати у цьому дописі: