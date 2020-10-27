"Бабине літо" у Києві офіційно завершилося
-
Після початку осені за метеорологічними ознаками період "бабиного літа" тривав лише чотири дні. Відтепер киян очікує поступове похолодання.
Про завершення коротенького періоду осіннього потепління повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Це означає, що відтепер аж до настання зими теплішати вже не буде.
Дивіться також Дощі, сніги та морози: синоптики розповіли, якою буде погода у листопаді
Як стверджують кліматологи, "бабине літо" у Києві розпочалося лише 22 жовтня, а закінчилося 25 жовтня.
Загалом в Україні та Києві найближчими днями суттєвого похолодання не очікують.
В Укргідрометцентрі на 28 жовтня прогнозують досить теплу погоду – від +13 до +15° вдень. Вночі стовпчик термометру опуститься до показників у +6 – +8°.
Від +5° до + 13° із невеликими дощами та помірним вітром синоптики очікують до 30 жовтня.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter