Після початку осені за метеорологічними ознаками період "бабиного літа" тривав лише чотири дні. Відтепер киян очікує поступове похолодання.

Про завершення коротенького періоду осіннього потепління повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Це означає, що відтепер аж до настання зими теплішати вже не буде.

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Як стверджують кліматологи, "бабине літо" у Києві розпочалося лише 22 жовтня, а закінчилося 25 жовтня.

"Бабине літо", за трактуванням українських експертів, охоплює період з середньодобовою температурою повітря не нижчою за +11,5°.

Загалом в Україні та Києві найближчими днями суттєвого похолодання не очікують.

В Укргідрометцентрі на 28 жовтня прогнозують досить теплу погоду – від +13 до +15° вдень. Вночі стовпчик термометру опуститься до показників у +6 – +8 °.