Хоча рішення Київради про будівництво на території прибережних захисних смуг водних об'єктів не набрало чинності, завдяки йому забудовники отримали вихідні дані на реалізацію житлових комплексів на Лівому березі Києва.

Про наміри підприємців все ж таки почати будівництво на фактично незаконних підставах повідомили "Наші гроші" із посиланням на інформацію з Єдиного реєстру судових рішень. Мова йде про кілька житлових комплексів, які входять у 100-метрову захисну смугу Дніпра.

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Згідно з матеріалами судових справ, забудовники отримали фактично всі необхідні дозволи на початок будівництва, посилаючись на рішення Київради № 365/2434, прийняте у 2009 році.

Судді скасовували та не скасували

Документ "Про затвердження проєкту прибережних захисних смуг водних об'єктів міста Києва" депутати міської ради затвердили без додатка, де було б вказано адреси та місця для будівництва біля Дніпра. І це є порушенням.

Інформацію про рішення політиків опублікували в газеті "Хрещатик" лише у травні 2016, коли громадські активісти вперше спробували скасувати рішення депутатів. Раніше цей документ фактично приховували від громадськості.

У 2016 році Окружний адмінсуд Києва скасував це рішення Київради, але Верховний Суд відправив справу на новий розгляд.

Лише у липні цього року ОАСК відмовився задовольнити позов щодо скасування рішення Київради. 3 листопада апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Хто судився за можливість забудувати берег Дніпра

Фігурантами справи виступали ТОВ "Терра Капітал", ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та ТОВ "Нова Слобідка". Перші дві компанії будують ЖК "Сонячна Рів'єра" на вулиці Микільсько-Слобідській. Поруч із цим ЖК заплановане будівництво ще одного, але ним піклується "Нова Слобідка".