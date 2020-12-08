Аварія за участю двох вантажівок та однієї легкової машини сталася вдень 8 грудня на вулиці Березняківській. Через досить довгий час після ДТП для проїзду залишалася вільною лише частина однієї смуги для руху.

Про аварію, до якої призвела, скоріш за все, неуважність водіїв, повідомляє "Київ оперативний". Чи постраждали внаслідок зіткнення люди, невідомо.

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Офіційних коментарів поліції стосовно досить масштабного зіткнення наразі немає.

Спочатку пробилося колесо

Судячи з відео, яке зняли камери відеонагляду, близько 11:20 під час руху по колу у вантажівки прокололося переднє колесо.

Водій був вимушений з'їхати у крайню смугу та зупинитися. Тривалий час автомобілісти об'їжджали зламану машину, але о 12:30 сталася масштабна аварія.

Водій легковика заздалегідь не відреагував на перешкоду та зупинився у небезпечній близькості від вантажівки. У цей час його наздогнала інша вантажівка.

Внаслідок зіткнення іномарку затисло між двома вантажівками.

Дивіться відео потрійного зіткнення на Березняках у Києві: