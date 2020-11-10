Незвичайну заяву про злочин отримали поліцейські Білої Церкви Київської області 10 листопада. Чоловік повідомив правоохоронців про нібито викрадення дитини на вулиці Раскової.

Зі слів заявника, невідомі чоловіки схопили дитину та посадили її до Volkswagen білого кольору, повідомляє у фейсбуці пресслужба патрульної поліції Київської області.

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Коли правоохоронці прибули на місце можливого інциденту та обстежили прилеглу до нього територію, ніяких слідів злочину вони не виявили.

Фейкове викрадення

Тоді патрульні вирішили допитати заявника та приїхали до нього додому. Там вони зустрілись із нетверезим чоловіком, який зізнався у тому, що повідомляв про викрадення дитини. При цьому він додав, що ця подія відбулася у фільмі, який він дивився.

Через заздалегідь неправдиве повідомлення патрульним щодо злочину на порушника склали постанову про адміністративне порушення.

Якщо суд визнає заявника винним, йому загрожує всього лише від 51 до 119 гривень штрафу.