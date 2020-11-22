Поблизу ресторану в Голосіївському парку Києва 22 листопада знайшли мертвою жінку. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на її тілі не виявили.

У Києві знайшли тіло жінки: деталі

Вранці 22 листопада біля ресторану, розташованого в Голосіївському парку міста Києва, знайшли мертву жінку. Про це повідомили у телеграмі "Вартові Еспресо".

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Тіло виявили поблизу вуличної вбиральні, яку вже не використовують. Загибла була напівроздягненою.

Що кажуть у поліції

За попереднім оглядом судово-медичного експерта, слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявили. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що загиблу, ймовірно, задушили.

Крім того, правоохоронцям вдалося встановити її особу. Померлою була 46-річна жінка родом з Полтавщини. У столиці вона не мала постійного місця проживання.

На місці інциденту працівники поліції провели низку слідчих дій. Для встановлення остаточної причини смерті тіло жінки скерували на проведення відповідної експертизи.

До слова, раніше на вулиці Вишгородській у Києві виявили мертву дівчину. Тіло перебувало у дворі житлового будинку, між гаражами.