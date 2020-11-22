Біля ресторану в Києві знайшли мертвою жінку
Поблизу ресторану в Голосіївському парку Києва 22 листопада знайшли мертвою жінку. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на її тілі не виявили.
У Києві знайшли тіло жінки: деталі
Вранці 22 листопада біля ресторану, розташованого в Голосіївському парку міста Києва, знайшли мертву жінку. Про це повідомили у телеграмі "Вартові Еспресо".
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Тіло виявили поблизу вуличної вбиральні, яку вже не використовують. Загибла була напівроздягненою.
Що кажуть у поліції
За попереднім оглядом судово-медичного експерта, слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявили. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Крім того, правоохоронцям вдалося встановити її особу. Померлою була 46-річна жінка родом з Полтавщини. У столиці вона не мала постійного місця проживання.
На місці інциденту працівники поліції провели низку слідчих дій. Для встановлення остаточної причини смерті тіло жінки скерували на проведення відповідної експертизи.
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