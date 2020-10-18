У Києві біля станції метро "Чернігівська" 17 жовтня конфлікт між двома компаніями переріс у стрілянину. Один чоловік отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували у лікарню.

Деталі інциденту

Близько 8 години вечора в кафе на вулиці Попудренка біля станції метро "Чернігівська" між двома компаніями чоловіків виник конфлікт. Суперечка продовжилася на вулиці і згодом переросла у бійку. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

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Під час конфлікту один з учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів, один з яких влучив у опонента,

– розповіли поліцейські.

20-річного потерпілого госпіталізували до лікарні з вогнепальною рваною раною кисті.

Що загрожує винуватцю

На місце події приїхали правоохоронці. Вони затримали чоловіка, який стріляв. Ним виявився 24-річний киянин. За його словами, раніше не судимий. У чоловіка вилучили пістолет та дозвіл на нього. Зброю направили на експертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Винному загрожує ув'язнення на строк від 3 до 7 років.



Підозрюваний у стрілянині в Києві / Фото Нацполіції Києва



Зброя, з якої стріляли поблизу станції метро "Чернігівська" у Києві / Фото Нацполіції Києва