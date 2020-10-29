Біля урядового кварталу в Києві старенький "ВАЗ" влетів у Mercedes: фото
Аварія із серйозними матеріальними наслідками трапилося у самісінькому центрі Києва ввечері 29 жовтня. На перехресті вулиць Інститутська та Шовковична старенький "ВАЗ" ударив елітну Mercedes S-классу.
Про аварію, яка сталася на регульованому перехресті біля урядового кварталу повідомляє "Київ Оперативний". За попередніми даними внаслідок аварії ніхто не постраждав.
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Mercedes зазнав чималих ушкоджень / Фото Київ Оперативний
Дорога аварія
Від удару "ВАЗ" зім'яв капот, бампер та крило. А от Mercedes серйозно постраждав. Удар прийшовся у правий бік, через що дверцята автівки отримали величезні вм'ятини. Частково "ВАЗ" зачепив ще й крило недешевого легковика.
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На місці події працюють патрульні, які документують всі обставини аварії. Вони ж складатимуть протоколи щодо порушення правил дорожнього руху одним із водіїв.