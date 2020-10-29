Аварія із серйозними матеріальними наслідками трапилося у самісінькому центрі Києва ввечері 29 жовтня. На перехресті вулиць Інститутська та Шовковична старенький "ВАЗ" ударив елітну Mercedes S-классу.

Про аварію, яка сталася на регульованому перехресті біля урядового кварталу повідомляє "Київ Оперативний". За попередніми даними внаслідок аварії ніхто не постраждав.

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Через що сталося зіткнення автівок, невідомо. Скоріш за все, хтось із водіїв або поїхав на червоний сигнал світлофору, або вирішив "проскочити" на миготливий жовтий.



Mercedes зазнав чималих ушкоджень / Фото Київ Оперативний Mercedes зазнав чималих ушкоджень / Фото Київ Оперативний

Дорога аварія

Від удару "ВАЗ" зім'яв капот, бампер та крило. А от Mercedes серйозно постраждав. Удар прийшовся у правий бік, через що дверцята автівки отримали величезні вм'ятини. Частково "ВАЗ" зачепив ще й крило недешевого легковика.



Ремонт "німця" обійдеться в копієчку / Фото Київ Оперативний

На місці події працюють патрульні, які документують всі обставини аварії. Вони ж складатимуть протоколи щодо порушення правил дорожнього руху одним із водіїв.