Колишній акціонер "Приватбанку" Геннадій Боголюбов подав чотири позови щодо націоналізації установи проти Мінфіну та НБУ. Наразі у справі призначають склад суду.

Справи проти Міністерства фінансів та Нацбанку розглядатиме Господарський суд Києва, йдеться у Судовому реєстрі. Дізнайтеся більше Майно мільярдерів України: чим володіє Геннадій Боголюбов Позови стосуються таких аспектів: визначення розміру статутного капіталу та розміру частки у банку;

визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій банку Міністерством фінансів;

витребування майна з чужого незаконного володіння та визнання права власності акцій "Приватбанку". Наразі розгляд справ перебуває у стадії призначення складу суду. Інших деталей позову поки немає. Що цьому передувало У грудні 2017 року "Приватбанк" подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній, пов’язаних з ними.

Через рік суд видав наказ про всесвітній арешт активів ексвласників банку і зазначених шести компаній на суму понад 2,5 мільярда доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу людей, які беруть участь в розгляді справи. Більше про справу "Приватбанку" читайте за посиланням.