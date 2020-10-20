Справа "Приватбанку": Боголюбов подав нові позови проти Мінфіну та НБУ
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Колишній акціонер "Приватбанку" Геннадій Боголюбов подав чотири позови щодо націоналізації установи проти Мінфіну та НБУ. Наразі у справі призначають склад суду.
Справи проти Міністерства фінансів та Нацбанку розглядатиме Господарський суд Києва, йдеться у Судовому реєстрі.
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Позови стосуються таких аспектів:
- визначення розміру статутного капіталу та розміру частки у банку;
- визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій банку Міністерством фінансів;
- витребування майна з чужого незаконного володіння та визнання права власності акцій "Приватбанку".
Наразі розгляд справ перебуває у стадії призначення складу суду. Інших деталей позову поки немає.
Що цьому передувало
- У грудні 2017 року "Приватбанк" подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній, пов’язаних з ними.
- Через рік суд видав наказ про всесвітній арешт активів ексвласників банку і зазначених шести компаній на суму понад 2,5 мільярда доларів.
- Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу людей, які беруть участь в розгляді справи.
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