Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах головного аеропорту країни "Бориспіль" командири багатьох літаків вирішили не ризикувати життям пасажирів та обрали або запасні аеропорти, або взагалі повернулся до місць вильоту.

Про надзвичайну ситуацію, до якої призвело різке погіршення погодних умов, повідомили у пресслужбі міжнародного аеропорту "Бориспіль". Деякі пілоти сідати на обмерзлу смугу не ризикують, але прийом літаків не припинився.

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У коментарі до оголошення щодо посадки деяких літаків у резервних аеропортах представники "Борисполя" наголосили, що літак компанії Sky Up Airlines з Шарм-Ель-Шейху успішно приземлився.

Які літаки відмовилися сідати в "Борисполі"

Станом на 20:30, за офіційними даними, командири судів трьох компаній LOT, Windrose та LOT вирішили або повернутись у пункти вильоту, або відправитись до резервних аеропортів.

У "Борисполі" не сіли рейси:

BRU845;

LOT7KU;

WRC 114;

WRC 104;

WRC 164;

WRC124.

Рішення чи скористатись резервним аеропортом і змінити запланований маршрут приймає виключно командир повітряного судна. Наразі Міжнародний аеропорт "Бориспіль" працює та постійно здійснює обробку перону, руліжних доріжок та злітно-посадкової смуги. Задіяно 15 одиниць техніки для забезпечення умов зльоту та посадки,

– наголосили у пресслужбі аеропорту.

Відомо, що частина літаків, які майже підлетіли до пункту призначення, відправились до Дніпра.