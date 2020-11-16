Не зовсім звичайного іноземця зустріли бійці Держприкордонслужби в міжнародному аеропорті "Бориспіль". Пасажир, який прилетів зі Стамбулу, дуже хотів потрапити до України, за що обіцяв гроші прикордонникам.

Про викриття іноземця, який дуже наполегливо пропонував хабар правоохоронцю, повідомили у пресслужбі ДПСУ. Діалог прикордонника з чоловіком зафіксувала камера відеонагляду.

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Причому чоловік зовсім не зважав на те, що його розмову можуть записувати.

Наполегливий хабародавець

Відео розмови громадянина Індії, якого на цілком законних підставах не пустили через кордон, чітко свідчить про його злочинний намір. Чоловік спочатку запропонував посадовцю 600 доларів хабара, проговоривши, що за цю суму його мають пропустити. Потім він передав прикордоннику 800 доларів та натякнув на те, що готовий дати 1 тисячу.

Військовослужбовець ДПСУ кілька разів перепитував наполегливого хабародавця, чи розуміє він нелегальність своїх дій. Зрозумівши, що зловмисник вважає, що пропуск до України йому легко вдасться купити, офіцери Держприкордонслужби затримали порушника.

Його депортували із забороною в'їзду в Україну на 3 роки.

Дивіться відео торгів індійця із прикордонником онлайн: