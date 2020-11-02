Мешканця Борисполя підозрюють у нанесенні ушкоджень школярці, а також у спробі сексуального насильства над нею. Затримали зловмисника на гарячому працівники поліції.

Про інцидент, який стався у підвалі будинку на вулиці 2-га Нова, повідомили у фейсбуці патрульної поліції Київської області. Про злочин правоохоронцям стало відомо від місцевого жителя.

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Перехожий почув крики постраждалої по допомогу та подзвонив на гарячу лінію поліції.

Що відомо про спробу зґвалтування неповнолітньої у поліції

Як стверджують поліцейські, коли наряд патрульних приїхав на місце виклику, дівчина ще не стала жертвою ґвалтівника. У підвалі будинку копи знайшли дівчину та чоловіка біля неї.



Дівчину врятували патрульні та перехожий / Фото пресслужби поліції Київської області

Потерпіла розповіла, що зловмисник затягнув її до приміщення, побив та намагався зґвалтувати.

Як покарають ґвалтівника

Чоловіка, який напав на дівчину, затримали. Йому можуть інкримінувати спробу зґвалтування неповнолітньої особи. Якщо його провину визнають у суді, йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.