Смертельна доза: у Борисполі затримали водія із максимальним показником сп'яніння – фото
Патрульні Борисполя зупинили чоловіка на жовтій Skoda Fabia 29 жовтня біля аеропорту. Згодом вони з'ясували, що водій був п'яним.
Показники сп'яніння чоловіка на драгері, як стверджують у патрульній поліції Борисполя, були максимальними. За даними копів, для цього приладу найбільша відмітка – 6 проміле.
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Як зупинили порушника
Правоохоронці побачили легковик, який їхав із порушенням правил дорожнього руху. На вимогу патрульних водій зупинився. Під час спілкування копи почули від нього запах алкоголю, а також побачили інші ознаки сп'яніння – нечітку вимову, порушення координації рухів. Ймовірний порушник зголосився пройти перевірку на драгері.
Патрульні кажуть, що цей чоловік встановив рекорд сп'яніння / Фото пресслужба поліції Борисполя
Рекорд не підтверджено
Більшість поліцейських драгерів фіксує максимум 5 проміле. Крім того, прилади іноді показують невірні дані. То ж до показників у нібито 6 проміле є питання. Чи підтверджували рекорд лікарі медичного закладу, невідомо.
Максимальний показник драгера / Фото пресслужби поліції Борисполя
Смертельна доза
Згідно із медичними показниками, вміст алкоголю у понад 3 проміле вважають важким сп'янінням, а від 5 доза є фактично смертельною. Як порушник взагалі міг управляти машиною, невідомо. Крім того, патрульні сфотографували порушника, який стоїть на ногах. А це із такою стадією сп'яніння взагалі неможливо.