Патрульні Борисполя зупинили чоловіка на жовтій Skoda Fabia 29 жовтня біля аеропорту. Згодом вони з'ясували, що водій був п'яним.

Показники сп'яніння чоловіка на драгері, як стверджують у патрульній поліції Борисполя, були максимальними. За даними копів, для цього приладу найбільша відмітка – 6 проміле.

Дивіться також У Києві автобус зніс торговельний намет і наїхав на людей на зупинці, є загиблий: відео 18+

Допустиму норму алгоголю у крові чоловік нібито перевиконав у 30 разів.

Як зупинили порушника

Правоохоронці побачили легковик, який їхав із порушенням правил дорожнього руху. На вимогу патрульних водій зупинився. Під час спілкування копи почули від нього запах алкоголю, а також побачили інші ознаки сп'яніння – нечітку вимову, порушення координації рухів. Ймовірний порушник зголосився пройти перевірку на драгері.



Патрульні кажуть, що цей чоловік встановив рекорд сп'яніння / Фото пресслужба поліції Борисполя

Рекорд не підтверджено

Як стверджують правоохоронці, у присутності двох свідків чоловік задув у прилад, але він показав три стрілки. Це нібито свідчить про те, що водій п'яніший, аніж драгер може зафіксувати.

Більшість поліцейських драгерів фіксує максимум 5 проміле. Крім того, прилади іноді показують невірні дані. То ж до показників у нібито 6 проміле є питання. Чи підтверджували рекорд лікарі медичного закладу, невідомо.



Максимальний показник драгера / Фото пресслужби поліції Борисполя

Смертельна доза

Згідно із медичними показниками, вміст алкоголю у понад 3 проміле вважають важким сп'янінням, а від 5 доза є фактично смертельною. Як порушник взагалі міг управляти машиною, невідомо. Крім того, патрульні сфотографували порушника, який стоїть на ногах. А це із такою стадією сп'яніння взагалі неможливо.