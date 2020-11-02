У притулку в Бородянці, що на Київщині, живуть 430 безпритульних тварин, чверть з них викинули на вулицю господарі. Причини різні – алергія, переїзд або ж люди просто не хочуть більше тримати їх вдома.

Нерідко до притулку потрапляють тварини, господарі яких померли. Сумну статистику оприлюднили на сайті КМДА.

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Причини такої ситуації різні: раптово виявлена алергія, брак часу, переїзди, маленькі діти.

Але частіше за все люди залишають тварин, яких більше не можуть або не хочуть утримувати.

Деякі господарі відразу звертаються до нас, але більшість просто залишає тварин на вулиці,

– зазначила в.о директора КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Наталя Мазур.

Саме у цьому закладі, в місті Бородянка, розташований притулок. Туди привозять тварин з Києва.

Притулок тварин на Київщині / Фото КМДА

Керівниця притулку наголошує, що люди не завжди усвідомлюють те, що тварини потребують уваги та піклування.

Милі цуценята не завжди будуть такими та згодом виростуть у великих собак. Тварина, перш за все, величезна відповідальність, а не лише радість,

– запевняє вона.

Притулок разом з КМДА створили пам’ятку для господарів тварин, яка нагадує про відповідальність людей за долю домашніх улюбленців.

Пам'ятика: як правильно доглядати за домашніми тваринами:

Пам’ятка для господарів тварин / інфографіка КП "КМЛВМ"