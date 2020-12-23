У Київській області в місті Бровари 23 грудня сталась серйозна ДТП – лоб у лоб зіткнулись Volkswagen та Land Rover. Обох водіїв було госпіталізовано, один з них у тяжкому стані в реанімації.

Volkswagen рухався доволі швидко й раптом його занесло на зустрічну смугу. Про ДТП пишуть у спільності "Київ Оперативний".

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До речі, саме на цьому місці на початку місяця, під час ожеледиці, зіштовхнулися одразу 10 автівок.

У Броварах лоб у лоб зіткнулись та Land Rover: дивіться відео

Негода в Україні, станом на 23 грудня 18:00, спричинила понад тисячу ДТП за день.

Загалом правоохоронці отримали 56 повідомлень про смертельні ДТП або аварії з постраждалими. Виявилось, що загинуло 13 людей, ще 64 – травмувались.

ДТП у Києві

У Києві сталось 278 аварій. Унаслідок ДТП у столиці 3 людини отримали травми.