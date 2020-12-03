У Броварах сталася масштабна ДТП за участю 9 автівок: відео
Серйозна аварія відбулася 3 грудня на вулиці Олега Онікієнка в Броварах Київської області. На тій ділянці дороги, яку побудували над вулицею Вокзальною, зіштовхнулися одразу 9 транспортних засобів.
Про масштабну аварію, яка фактично паралізувала рух вулицею Броварів, повідомляє "Київ оперативний". Інформації про постраждалих внаслідок інциденту наразі немає.
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За попередніми даними, аварія могла трапитися через несприятливі дорожні умови, які зазвичай спостерігаються на мостах при мінусовій температурі.
Що відомо про масштабну автотрощу в Броварах
Аварія сталася близько 9:20. Як саме вона відбувалася, з'ясовують слідчі. Але, судячи з відеозаписів, які зробили свідки з місця інциденту, зіштовхнулися два рейсових автобуси, мікроавтобус та кілька легковиків.
Загалом у ДТП постраждали 9 автомобілів.
Наразі на місці інциденту працюють слідчі. Керівник місцевої поліції Максим Скидан радить мешканцям оминати район зіткнення через фактичну неможливість проїзду.
Дивіться відео з місця зіткнення 9 авто в Броварах:
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