Серйозна аварія відбулася 3 грудня на вулиці Олега Онікієнка в Броварах Київської області. На тій ділянці дороги, яку побудували над вулицею Вокзальною, зіштовхнулися одразу 9 транспортних засобів.

Про масштабну аварію, яка фактично паралізувала рух вулицею Броварів, повідомляє "Київ оперативний". Інформації про постраждалих внаслідок інциденту наразі немає.

Дивіться також У смертельній ДТП на Львівщині загинули 3 людей: фото автотрощі

За попередніми даними, аварія могла трапитися через несприятливі дорожні умови, які зазвичай спостерігаються на мостах при мінусовій температурі.

Що відомо про масштабну автотрощу в Броварах

Аварія сталася близько 9:20. Як саме вона відбувалася, з'ясовують слідчі. Але, судячи з відеозаписів, які зробили свідки з місця інциденту, зіштовхнулися два рейсових автобуси, мікроавтобус та кілька легковиків.

Загалом у ДТП постраждали 9 автомобілів.

Наразі на місці інциденту працюють слідчі. Керівник місцевої поліції Максим Скидан радить мешканцям оминати район зіткнення через фактичну неможливість проїзду.

Дивіться відео з місця зіткнення 9 авто в Броварах: