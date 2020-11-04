На фактично центральній Київській вулиці Броварів ввечері 4 листопада зіткнулися декілька машин. Від удару їх розкидало по різних боках дороги.

Про масштабну аварію, яка сталася у Броварах у годину пік, повідомляє "Київ оперативний". Деталі ДТП наразі невідомі.

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Судячи з відео, яке зняли очевидці інциденту, зіткнулися щонайменше 4 автівки. Принаймні дві з них "зустрілися" лоб у лоб.

Від удару 2 легковушки розкрутило та винесло з дороги на розділювальну смугу у вигляді газону. Ще 2 машини вилетіли на узбіччя.

Інформації про постраждалих внаслідок аварії наразі немає. Як і офіційних коментарів від поліцейських.

Дивіться відео з місця жорсткої ДТП у Броварах: