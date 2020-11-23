Жахлива аварія, в якій загинув чоловік, трапилася ввечері 23 листопада на в'їзді до Броварів. Через ДТП зі сторони Києва утворився великий затор.

Про зіткнення Volkswagen та "ВАЗ" повідомили у спільноті dtp.kiev.ua. Внаслідок аварії легковик російського виробництва перекинувся на дах.

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Через що саме сталася ДТП, невідомо.

"ВАЗ" знищено

Судячи з фотографій та відео з місця інциденту, удар був досить сильним. Принаймні від "ВАЗу" фактично нічого не залишилось.

За попередніми даними, водій перекинутої автівки не був пристебнутий паском безпеки. Через це він загинув. Ще одного постраждалого в ДТП госпіталізували медики швидкої.

На місці події працюють слідчі, які з'ясовуватимуть всі обставини дорожньої пригоди. Вони ж розслідуватимуть кримінальну справу, яку мають відкрити за фактом аварії, в якій постраждали люди.

Дивіться відео з місця жахливої ДТП у Броварах: