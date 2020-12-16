У селищі Чабани, що входить у київську агломерацію, люди стали свідками дивної поведінки водія мікроавтобусу. Він протаранив припарковану автівку, щоб виїхати з двору, а потім скоїв ще 5 ДТП.

Після серійного ДТП водій, який, ймовірно, був п’яним, просто кинув свій мікроавтобус і втік. Тепер поліція з’ясовує всі обставини події, повідомляє "Обозреватель".

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У кінці своїх "пригод" водій врізався у паркан й втік, ледве тримаючись на ногах, про це розповіли свідки інциденту, пишуть на "Київ Оперативний".

У Чабанах водій мікроавтобусу скоїв низку ДТП й втік: дивіться відео

У поліції повідомили, що правопорушник побив 6 автомобілів.

У коментарях користувачі фейсбуку жартують по-злому: "Можливо, робив креш-тест".

Інший користувач підкреслив, що перша автівка була припаркована із порушеннями правил – не давала проїзду.

Можливо, у водія мікроавтобусу не витримали нерви й він почав мститися через недбалого власника легковика.