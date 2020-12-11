Крім комунальників та дорожників, які 11 грудня фактично без перерви боролися із наслідками негоди та з ожеледицею, посилено працювали також інспектори благоустрою. Чиновники встановили понад 1000 порушень.

Порушення з боку підприємств шукали 80 працівників Київблагоустрою, повідомили у пресслужбі КМДА. Держслужбовці склали 150 протоколів за статтею про порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів.

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Штрафи за це адміністративне порушення – від 340 до 1700 гривень.

Не прибрали прилеглу територію

Підприємців оштрафували за те, що вони нічого не зробили для відновлення нормальних проходів на прилеглій до їхніх офісів, магазинів чи будинків території.

Відповідно до правил благоустрою Києва, балансоутримувачі повинні прибирати від снігу та ожеледі по 10 метрів прилеглої території. Підприємства, установи чи організації мають залучити всі можливі ресурси для розчищення вулиць і доріг, – підкреслили у КМДА.

Як відомо, після вчорашнього крижаного дощу майже весь Київ перетворився у величезну ковзанку. Масштабні наслідки негоди долають 5 тисяч комунальників.

Через ожеледицю в Києві отримали травми та були госпіталізовані щонайменше 170 людей. Крім того, на дорогах столиці сталося понад 150 ДТП.