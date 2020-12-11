У Києві фіксують масові звернення у травмпункти: через ожеледицю ходити вулицями небезпечно
У Києві за 10 грудня від ожеледиці постраждало 163 людини. Частину киян з різними травмами доставили до міських лікарень. Серед потерпілих 13 дітей.
Цифра може бути й більшою, адже ця статистика станом на вечір четверга, 10 грудня. Про це пише "Українська правда".
Читайте також Люди котяться, маршрутки – дрифтують: Київ накрила ожеледиця – епічні відео
Ожеледиця у столиці утворилась внаслідок крижаного дощу, який випав у четвер.
Багато людей постраждали від негоди. Це перший випадок масових звернень до травмпунктів з початку холодів, підкреслили в КМДА.
Також нову хвилю звернень варто очікувати й у п'ятницю, адже ожеледиця нікуди не зникла, а комунальники зранку 11 грудня не дуже поспішали виконувати сою роботу. Про що сигналізують дописувачі соцмереж.
Кияни обурені халатністю комунальників і не добирають виразів для характеристики їх роботи.
Ковзанка у Києві: що відомо
- Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.
- За прогнозом Українського гідрометцентру вранці та вдень 11 грудня в Києві утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
- 11 грудня У Києві громадський транспорт збився з графіка через негоду.
Поділитися новиною