У Києві за 10 грудня від ожеледиці постраждало 163 людини. Частину киян з різними травмами доставили до міських лікарень. Серед потерпілих 13 дітей.

Цифра може бути й більшою, адже ця статистика станом на вечір четверга, 10 грудня. Про це пише "Українська правда".

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Ожеледиця у столиці утворилась внаслідок крижаного дощу, який випав у четвер.

Багато людей постраждали від негоди. Це перший випадок масових звернень до травмпунктів з початку холодів, підкреслили в КМДА.

Також нову хвилю звернень варто очікувати й у п'ятницю, адже ожеледиця нікуди не зникла, а комунальники зранку 11 грудня не дуже поспішали виконувати сою роботу. Про що сигналізують дописувачі соцмереж.

Кияни обурені халатністю комунальників і не добирають виразів для характеристики їх роботи.

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