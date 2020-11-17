Через перший сніг Київ опинився у заторах: де не можна проїхати
Через кілька годин після початку снігопаду 17 листопада Київ буквально паралізували численні затори. І без того складна ситуація на дорогах столиці значно погіршилася через опади.
До традиційних місць, де ввечері зазвичай утворюються затори, додалися ще й дороги, рух на яких під час снігопаду досить небезпечний. Про це свідчать дані Google Maps.
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Де у Києві 17 листопада затори / Скриншот Google Maps
На правому березі рух значно ускладнений на проспекті Степана Бандери та виїзді на Південний міст. Стоять автівки на проспектах Оболонському, Героїв Сталінграда, а також вулицях Лугова, Богатирська, Набережно-Рибальська, Набережно-Лугова, Нижній вал та Набережно-Хрещатицька.
Фактично максимальні затори спостерігаються на Хрещатику, Великій Житомирській, Богдана Хмельницького, бульварах Тараса Шевченка, та Лесі Українки, а також на проспекті Лобановського.
Жвавий рух також унеможливлений на вулиці Олени Теліги, Полярній, Саперно-Слобідський, Васильківській, а також на бульварі Дружби народів, проспектах Перемоги та Голосіївському.
Затори також утворилися на Великій Кільцевій дорозі.
Що ж стосується заторів на лівому березі, то рух ускладнений на Харківському шосе, проспектах Петра Григоренка та Юрія Гагаріна. Також складно рухатися Дніпровською набережною, вулицями Анни Ахматової, Здолбунівською, Михайла Драгоманова та Дарницьким шосе.
Об'їзних шляхів заторів фактично не існує, оскільки всі транспортні артерії міста заблоковані для вільного проїзду.
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