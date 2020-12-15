Через те, що кияни та мешканці столиці не можуть користуватися станціями метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", на сусідніх станціях стався справжній колапс. При цьому адекватної альтернативи підзмеці фактично немає.

Найбільша кількість людей зібралася на станції метро "Палац Спорту", повідомляє "Київ оперативний". Перехід із "зеленої гілки" метро на "синю", у пасажирів займає до 15 хвилин.

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При цьому створення настільки чималого натовпу на станціях, а також безпосередньо у потягах метро, ніяк не сприятиме не розповсюдженню коронавірусної хвороби.

Дуже довго шукають

Звісно, тиснява та відсутність будь-яких карантинних обмежень трапляються у Києві у години пік фактично кожного дня. Але відсутність можливості користування двома ключовими станціями метрополітену ускладнює цю ситуацію у безліч разів.

Єдиною більш-менш прийнятною альтернативою для киян, які не мають автівок, є таксі. Але через величезні затори та підвищений попит вартість проїзду завищили у кілька разів. Так, звичайна поїздка з центру Києва на Лівий берег, яка зазвичай коштує близько 100 гривень, наразі вартує від 400 гривень.

А поки мешканці столиці намагаються потрапити додому, станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" залишаються зачиненими. Там вже понад 3 години шукають вибухівку. Хоча зазвичай під час анонімних замінувань на обстеження та відкриття станцій правоохоронці витрачають близько години.

Дивіться відео зі станції метро "Палац Спорту":