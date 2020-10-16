У фейсбуці показали світлини довжелезної черги машин швидкої медичної допомоги 16 жовтня до Київської міської клінічної лікарні №5. В машинах знаходяться люди з підозрою на COVID-19.

Інформацію спершу поширили у соцмережах, але згодом прийшло офіційне підтвердження. Ці факти підтвердив у коментарі для сайту 24 каналу директор цього закладу Віталій Казека.

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Спочатку фотографії черги оприлюднили у спільності Los Solomas, яка розповідає про життя Солом'янського району столиці.

"Швидкі везуть людей з підозрою на COVID-19. Бережіть себе, носіть маски", – йдеться у повідомлені.

Черга "швидких" у лікарню Києва / фото: фейсбук Los Solomas

У коментарях кияни пишуть, що це не фейк. І це дійсно так.

У нас за останній тиждень збільшилась кількість госпіталізацій хворих у кілька разів. 90% – це пацієнти з пневмонією, і з підозрою на COVID-19,

– розповів Віталій Казека.

Також він повідомив, що пацієнтів приймають у двох відділеннях – головному корпусі й інфекційному. Далі людей переводять у спеціальний госпіталь, але якщо там немає місць, то вони перевозяться в інші лікарні.

Черга "швидких" у лікарню Києва / фото: фейсбук Los Solomas

Аналогічна ситуація була нещодавно в Київській клінічної лікарні №9. В мережі опублікували відео черги машин швидкої медичної допомоги. Але головний лікар закладу Михайло Валюк запевнив, що це не через COVID-19.