Працівники Служби безпеки припинили роботу банди, яка займалася виготовленням та збутом амфетаміну. Щомісяця зловмисники виготовляли близько 10 кілограмів наркотичної речовини вартістю в понад 2,5 мільйона гривень.

Правоохоронці затримали за підозрою в злочинній діяльності 5 мешканців Черкас, серед яких – колишній поліцейський. Про це повідомили в пресслужбі СБУ. Саме в квартирі експравоохоронця зловмисники облаштували нарколабораторію.

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Протиправною діяльністю члени угрупування займалися з початку 2020 року.

Як виготовляли наркотики у Черкасах

За даними слідства, зловмисники замовляли сировину для виробництва наркотиків у мережі, а збували товар через наркодилерів. За приблизними підрахунками, масштаби нарколабораторії дозволяли виготовляти 2,5 кілограма амфетаміну та інші заборонені речовини.



Правоохоронці затримали учасників наркоугруповання в Черкасах / Фото пресслужби СБУ

Під час обшуків у квартирах зловмисників вилучили понад 1 кілограм амфетаміну та ще 5 кіло прекурсорів.

Також правоохоронці знайшли лабораторні прилади та інші докази злочинної діяльності фігурантів.



Правоохоронці вилучили кілька кілограмів наркотиків / Фото пресслужби СБУ

За фактом виробництва, виготовлення та збуту наркотиків відкрито кримінальну справу. Незабаром слідчі збираються повідомити затриманим про підозру.



У зловмисників вилучили купу доказів злочинної діяльності / Фото пресслужби СБУ