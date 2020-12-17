10 кілограмів на місяць: на Черкащині СБУ накрила потужну нарколабораторію – фото
Працівники Служби безпеки припинили роботу банди, яка займалася виготовленням та збутом амфетаміну. Щомісяця зловмисники виготовляли близько 10 кілограмів наркотичної речовини вартістю в понад 2,5 мільйона гривень.
Правоохоронці затримали за підозрою в злочинній діяльності 5 мешканців Черкас, серед яких – колишній поліцейський. Про це повідомили в пресслужбі СБУ. Саме в квартирі експравоохоронця зловмисники облаштували нарколабораторію.
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Як виготовляли наркотики у Черкасах
За даними слідства, зловмисники замовляли сировину для виробництва наркотиків у мережі, а збували товар через наркодилерів. За приблизними підрахунками, масштаби нарколабораторії дозволяли виготовляти 2,5 кілограма амфетаміну та інші заборонені речовини.
Правоохоронці затримали учасників наркоугруповання в Черкасах / Фото пресслужби СБУ
Під час обшуків у квартирах зловмисників вилучили понад 1 кілограм амфетаміну та ще 5 кіло прекурсорів.
Також правоохоронці знайшли лабораторні прилади та інші докази злочинної діяльності фігурантів.
Правоохоронці вилучили кілька кілограмів наркотиків / Фото пресслужби СБУ
За фактом виробництва, виготовлення та збуту наркотиків відкрито кримінальну справу. Незабаром слідчі збираються повідомити затриманим про підозру.
У зловмисників вилучили купу доказів злочинної діяльності / Фото пресслужби СБУ
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