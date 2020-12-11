Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації уклав угоду про закупівлю 45 смартфонів Samsung Galaxy S20 за середньоринковою ціною. Закупівля обійдеться бюджету у 998 тисяч 980 гривень.

Договір про постачання флагманської версії смартфонів від Samsung опублікували в системі ProZorro, передає Інтерфакс-Україна. Для чого чиновникам знадобилися такі телефони, невідомо.

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Придбати недешеві гаджети в департаменті планують у ТОВ "Істок-Автозапчастина ".

Ніколи не продавали смартфони

Згідно з даними YouControl, компанія-переможець тендеру за всі роки перемогла у державних тендерах на суму в 10 мільйонів 684 тисячі гривень.

При цьому абсолютна більшість їх стосувалася торгівлі запчастинами для авто.

Зареєстроване товариство у Харкові. А керує ним підприємець Михайло Трошин.

Смартфони з записом відео в 8К

Galaxy S20, які намагаються придбати столичні чиновники, не можна назвати найдорожчими смартфонами. Але й до дешевих вони також не відносяться. Працівники департаменту транспортної інфраструктури КМДА ходитимуть із телефонами на дві сім-картки та зі 128 гігабайтами пам'яті.

"Фішкою" смартфонів є крута камера, яка підтримує запис відео у форматі 8К.

Вартість кожного з 45 телефонів для столичного бюджету становитиме 18 тисяч 500 гривень. На ринку ці ж моделі можна знайти за ціною від 17 до 23 тисяч гривень.