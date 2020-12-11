Чиновникам КМДА куплять за бюджетні гроші елітних смартфонів майже на 1 мільйон
Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації уклав угоду про закупівлю 45 смартфонів Samsung Galaxy S20 за середньоринковою ціною. Закупівля обійдеться бюджету у 998 тисяч 980 гривень.
Договір про постачання флагманської версії смартфонів від Samsung опублікували в системі ProZorro, передає Інтерфакс-Україна. Для чого чиновникам знадобилися такі телефони, невідомо.
Дивіться також Керівнику порта "Чорноморськ", якого затримали за хабар у 250 тисяч, повідомили про підозру
Ніколи не продавали смартфони
При цьому абсолютна більшість їх стосувалася торгівлі запчастинами для авто.
Зареєстроване товариство у Харкові. А керує ним підприємець Михайло Трошин.
Смартфони з записом відео в 8К
Galaxy S20, які намагаються придбати столичні чиновники, не можна назвати найдорожчими смартфонами. Але й до дешевих вони також не відносяться. Працівники департаменту транспортної інфраструктури КМДА ходитимуть із телефонами на дві сім-картки та зі 128 гігабайтами пам'яті.
"Фішкою" смартфонів є крута камера, яка підтримує запис відео у форматі 8К.
Вартість кожного з 45 телефонів для столичного бюджету становитиме 18 тисяч 500 гривень. На ринку ці ж моделі можна знайти за ціною від 17 до 23 тисяч гривень.
Поділитися новиною