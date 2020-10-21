Столична прокуратура дослідила телефони трьох киян, які катували безпритульних, та з'ясувала, що ті причетні до вбивства. 21 жовтня прокуратура їм змінила підозру – тепер кати ризикують залишитись за гратами на все життя.

Всі злочини були зафіксовані у самісенькому центрі столиці України. Про розвиток кримінальної справи про жахливі злочини нелюдів повідомили у фейсбуці прокуратури Києва.

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Злочини, які інкримінують чоловікам, було скоєно впродовж серпня – вересня 2020 року.

Що відомо про столичних катів

За даними правоохоронців, три чоловіки віком від 20 до 42 років кілька місяців знущалися з безпритульних, які жили у покинутій будівлі на вулиці Обсерваторній.

Вони розпилювали в обличчя безхатьок перцевий газ та дуже жорстко їх били. Всі свої злочини вони знімали на відео та показували у власній спільноті у телеграмі.

Саме через публікації у мережі правоохоронці дізналися про жахливі вчинки зловмисників, які вони скоюють заради розваг.

29 вересня 2020 року зловмисників було затримано, повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи (двом особам тримання під вартою, ще одному – домашній арешт). Але це був ще не кінець.

Випадково дізналися про вбивство

Коли ж підозрюваних затримали, слідчі почали встановлювати всі обставини подій, до яких вони причетні. З'ясувалося, що вони здійснили напад на трьох безпритульних. Тоді ж правоохоронці домоглися відправлення двох із них до СІЗО. Третього підозрюваного суд відпустив під домашній арешт.

Однак під час розслідування на мобільних чоловіків побачили кадри з вбивством. Як стверджують правоохоронці, 19 вересня на вулиці Трьохсвятительській кати побачили у дитячій бесідці безхатька та почали бити його по голові. Після цього один з них задушив жертву. Все це традиційно фільмувалося.

Сім злочинів

21 жовтня всім фігурантам справи повідомили про зміну підозри. Відтепер їм інкримінують вчинення "цілого букету" злочинів, а саме:

умисного вбивства;

катування;

нанесення тяжких тілесних ушкоджень;

хуліганства;

грабежу;

проникнення до житла;

самовільного привласнення владних повноважень.

Зловмисника, який перебуває під домашнім арештом, найближчим часом можуть перемістити до СІЗО.

Якщо всіх членів угрупування визнають винними у суді, їм загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.