У Києві зранку 1 листопада надійшло повідомлення про мінування мосту Патона, який сполучає правий і лівий береги столиці. Через це поряд з мостом утворилися затори.

Про повідомлення щодо замінування мосту патрульна поліція Києва повідомила о 10:30 ранку 1 листопада у своєму телеграмі.

Цікаво У Києві замінували посольство Азербайджану: з'ясувалось, що це фейк

Через це рух через міст тимчасово обмежили. На місці почали працювати правоохоронці й спеціалісти-вибухотехніки, які шукали ймовірну вибухівку.

Внаслідок обмеження руху поряд з мостом з обох берегів Києва утворилися незначні затори. Зранку в неділю пасажиропотік через міст незначний, та в будні дні це могло створити значно більші проблеми.

Наразі немає інформації про те, чи вдалося поліції знайти щось схоже на вибухівку. Повідомлення, судячи з усього, було анонімним.

Вже через годину після повідомлення про замінування – об 11:30 – Київська міська держадміністрація повідомила, що рух мостом Патона відновлено.



Затори через імовірне замінування мосту Патона в Києві / Скриншот з Інформаційного порталу України