На Київщині спіймали сталкерів, які намагалися пронести рідкісні речі з Чорнобильської зони
Роги диких тварин хотіли вивезти 3 порушників з забороненої для відвідування без дозволу території зони ЧАЕС. Їх спіймали поблизу села Діброва.
Про затримання чоловіків, які потрапили до зони відчуження нелегально, повідомили у поліції Київської області. Крім того, копи встановили, що ці ж самі порушники вже неодноразово намагалися вивозити з цінності з забрудненої території.
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Кажуть, що все знайшли
Зловмисники 22, 42 та 53 років пояснили правоохоронцям, що роги несли для того, щоб продати їх зацікавленим людям. Дістали їх вони нібито дуже просто – знайшли в лісі.
Трьох сталкерів затримали на гарячому / Фото поліції Київщини
Так це, чи чоловіки все ж вбили тварин, дізнаються експерти.
За фактом порушення вимог режиму радіаційної безпеки відкрито кримінальну справу. Якщо провину чоловіків визнає суд, їм загрожує від 850 до 1360 гривень штрафу, а також від 1 до 3 років обмеження волі або ув'язнення.
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