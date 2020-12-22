Роги диких тварин хотіли вивезти 3 порушників з забороненої для відвідування без дозволу території зони ЧАЕС. Їх спіймали поблизу села Діброва.

Про затримання чоловіків, які потрапили до зони відчуження нелегально, повідомили у поліції Київської області. Крім того, копи встановили, що ці ж самі порушники вже неодноразово намагалися вивозити з цінності з забрудненої території.

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Порушників раніше притягали до відповідальності за скоєне, але без жорсткого покарання.

Кажуть, що все знайшли

Зловмисники 22, 42 та 53 років пояснили правоохоронцям, що роги несли для того, щоб продати їх зацікавленим людям. Дістали їх вони нібито дуже просто – знайшли в лісі.



Трьох сталкерів затримали на гарячому / Фото поліції Київщини

Так це, чи чоловіки все ж вбили тварин, дізнаються експерти.

За фактом порушення вимог режиму радіаційної безпеки відкрито кримінальну справу. Якщо провину чоловіків визнає суд, їм загрожує від 850 до 1360 гривень штрафу, а також від 1 до 3 років обмеження волі або ув'язнення.