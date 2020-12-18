Засвічення головної ялинки в Києві показуватимуть онлайн: де дивитися трансляцію
Ввечері 19 грудня, о 19 годині вечора у Києві урочисто засвітять головну новорічну ялинку країни. А оскільки через карантин дивитися на це в живу зможуть не всі, подію транслюватимуть онлайн.
Дивитися заходи, присвячені засвітленню ялинки на Софійській площі, можна буде як за допомогою телетрансляції, так і в мережі. Про це повідомили на сайті КМДА.
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Де дивитися засвічення головної новорічної ялинки України
Трансляцію моменту, з якого в Києві почнуться новорічні святкування, проводитимуть на ТРК "Київ". Також заходи показуватимуть онлайн на Youtube каналі ТРК "Київ", Youtube каналі КМДА та на офіційному порталі Києва.
Ми з нетерпінням чекаємо тієї миті, коли поринемо в новорічну казкову атмосферу. І зробили все можливе, аби вона була безпечною. Звісно, на всіх новорічних локаціях буде контроль за дотриманням карантинних правил. Проте просимо й відвідувачів відповідально поставитись до встановлених вимог – тримати соціальну дистанцію та носити засоби безпеки,
– підкреслила Попова.
Нагадаємо, цьогоріч у Києві створять спеціальний новорічний маршрут. Він розпочинатиметься біля Арки дружби народів та об'єднуватиме всі святкові локації.
Через пішохідно-велосипедний міст та парк "Володимирська гірка" охочі до святкувань зможуть вийти на Софійську площу, а звідти направитися до Алеї художників та Андріївського узвозу. Завершуватиметься маршрут на Контрактовій площі.
На кожній з локацій оформлять зони для дитячих розваг – оглядове колесо, ковзанку та льодову гірку.
Карта новорічного маршруту 2021 у Києві / Ілюстрація пресслужби КМДА
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