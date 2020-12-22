У Києві закрили 50 несанкціонованих пунктів з продажу ялинок. Водночас в КМДА радять купувати святкові дерева у спеціально призначених місцях.

Про демонтаж незаконних точок повідомив заступник директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко. Він пише, що продавці засмічують столицю.

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Поки одні підприємці працюють в правовому полі, інші обходять закон та своїми діями засмічують Київ,

– наголошує Ткаченко.

Раніше на сайті КМДА з’явився список погоджених владою точок продажу ялинок.

Закликаємо киян купувати ялинки лише на офіційних ярмарках. Оскільки на стихійних ринках хвойні дерева часто реалізовуються без дозвільних документів, що негативно впливає на екологічну ситуацію,

– йдеться у повідомленні КМДА.

Точки є у кожному районі. Вони працюватимуть до 30 грудня. Зі списком можна познайомитись тут.