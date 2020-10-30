Пакет з пакетами більше не потрібний: де у Києві можна здати поліетиленове сміття
У Києві з 1 листопада запрацюють спеціальні кіоски, в яких можна здати непотрібні поліетиленові пакети. Наразі працюватимуть лише три пункти.
Відтепер поліетиленове сміття можна здати на утилізацію у Києві. Про це повідомляє підприємство Київміськвторресурси.
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Пункт приймання знаходяться за адресами:
- Вулиця Маршала Гречка, 9б;
- Вулиця Сім’ї Хохлових, 8;
- Вулиця Деревообробна, 4.
Куди можна здати інші відходи, в тому числі ртутні лампи, батарейки, старий одяг та акумулятори можна подивитись на інтерактивній карті.
Чому важливо утилізувати поліетиленові пакети?
Пакет – фактично безсмертний. Він заляже мертвим вантажем на поверхні Землі, років на 500.
Від пакетів страждають тварини, птиці, жителі вод – чисто вони від них гинуть. У 40 країнах світу використання поліетиленових пакетів в побуті обмежено або заборонено.
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