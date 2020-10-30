У Києві з 1 листопада запрацюють спеціальні кіоски, в яких можна здати непотрібні поліетиленові пакети. Наразі працюватимуть лише три пункти.

Відтепер поліетиленове сміття можна здати на утилізацію у Києві. Про це повідомляє підприємство Київміськвторресурси.

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Пункт приймання знаходяться за адресами:

Вулиця Маршала Гречка, 9б;

Вулиця Сім’ї Хохлових, 8;

Вулиця Деревообробна, 4.

Куди можна здати інші відходи, в тому числі ртутні лампи, батарейки, старий одяг та акумулятори можна подивитись на інтерактивній карті.