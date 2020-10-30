У Києві на Святошині два дні будуть проблеми з водою: список вулиць
Через ремонт у Святошинському районі Києва 30 жовтня – 1листопада може не бути води. Міняють запірну арматуру.
Проблеми з водою можуть з'являтися з 12:00 30 жовтня до 1 листопада. Про це інформує Київводоканал.
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Зазначається, що води не буде лише на верхніх поверхах багатоповерхівок.
Ось перелік вулиць, де можливе відключення:
- вулиця Миколи Ушакова;
- вулиця Генерала Наумова;
- вулиця Академіка Булаховського;
- вулиця Підлісна;
- вулиця Клавдіївська;
- вулиця Рахманінова;
- вулиця Бахмацька;
- вулиця Олевська;
- вулиця Корсунська;
- вулиця Обухівська;
- вулиця Наумовича.
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