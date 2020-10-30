Через ремонт у Святошинському районі Києва 30 жовтня – 1листопада може не бути води. Міняють запірну арматуру.

Проблеми з водою можуть з'являтися з 12:00 30 жовтня до 1 листопада. Про це інформує Київводоканал.

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Зазначається, що води не буде лише на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Ось перелік вулиць, де можливе відключення: