Зранку 23 грудня на дорогах столиці утворилися традиційні масштабні затори. Пов'язані вони з не дуже гарними погодними умовами, а також з аваріями.

На Лівому березі рух обмежено на під'їздах до мостів, але на в'їздах до Києва дороги більш-менш вільні. Про це свідчать дані Google Maps.

А от на Правому березі трафік значно обмеженіший, ніж завжди. Через аварії на в'їзді до Києва з боку Софійської Борщагівки, а також на Кільцевій дорозі, ситуація у цій частині столиці просто жахлива.

Дивіться також Голівудська погоня у Києві: водій стріляв у поліцію й протаранив патрульне авто

Де у Києві утворилися затори зранку 23 грудня:

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).



Де у Києві 23 грудня затори / Скриншот Google Maps

У столиці знову чекають ожеледицю

Комунальники компанії "Київавтодор" вночі задіяли 89 одиниць спецтехніки задля обробки доріг. Щоб уникнути серйозного погіршення ситуації на дорогах, дорожники обробляють в першу чергу підйоми та спуски, вулиці з бруківкою, мости та шляхопроводи, а також транспортні розв'язки.



Що робити водіям, якщо на дорозі ожеледиця / Інфографіка 24 каналу