Затори у Києві 23 грудня: де у столиці обмежений трафік
Зранку 23 грудня на дорогах столиці утворилися традиційні масштабні затори. Пов'язані вони з не дуже гарними погодними умовами, а також з аваріями.
На Лівому березі рух обмежено на під'їздах до мостів, але на в'їздах до Києва дороги більш-менш вільні. Про це свідчать дані Google Maps.
А от на Правому березі трафік значно обмеженіший, ніж завжди. Через аварії на в'їзді до Києва з боку Софійської Борщагівки, а також на Кільцевій дорозі, ситуація у цій частині столиці просто жахлива.
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- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 23 грудня затори / Скриншот Google Maps
У столиці знову чекають ожеледицю
Комунальники компанії "Київавтодор" вночі задіяли 89 одиниць спецтехніки задля обробки доріг. Щоб уникнути серйозного погіршення ситуації на дорогах, дорожники обробляють в першу чергу підйоми та спуски, вулиці з бруківкою, мости та шляхопроводи, а також транспортні розв'язки.
Що робити водіям, якщо на дорозі ожеледиця / Інфографіка 24 каналу
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