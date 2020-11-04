Де у Києві з’являться багаторівневі розв’язки на дорогах: план
У Києві розробники генплану відмовились будувати багаторівневі транспортні розв'язки у центрі міста. Водночас планують це зробити в інших районах столиці.
Як виняток, у центрі такі розв’язки хочуть побудувати на площі Героїв Великої Вітчизняної війни та у районі Подільського мостового переходу. Про це повідомляють у фейсбуці на сторінці Генплану Києва.
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У межах Малої кільцевої дороги (проспект Валерія Лобановського, вулиця Олени Теліги тощо) передбачається звести їх на подовженні Залізничного шосе.
А це перелік інших місць, де планують побудувати розв’язки:
- на Харківській площі;
- на перетині вулиці Бориспільської з Харківською трасою,
- на проспекті Романа Шухевича,
- на вулиці Братиславській;
- на вулиці Оноре де Бальзака;
- на Дарницькій площі;
- на вулиці Привокзальній;
- біля станції метро "Чернігівська";
- на проспекті Академіка Палладіна;
- на Великій окружній дорозі;
- на площі Валерія Марченка.
Також Інститут генплану Києва поділився планами щодо будівництва четвертої гілки столичного метро. Протягом 5 – 7 років хочуть відкрити 5 нових станцій.
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