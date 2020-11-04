У Києві розробники генплану відмовились будувати багаторівневі транспортні розв'язки у центрі міста. Водночас планують це зробити в інших районах столиці.

Як виняток, у центрі такі розв’язки хочуть побудувати на площі Героїв Великої Вітчизняної війни та у районі Подільського мостового переходу. Про це повідомляють у фейсбуці на сторінці Генплану Києва.

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У межах Малої кільцевої дороги (проспект Валерія Лобановського, вулиця Олени Теліги тощо) передбачається звести їх на подовженні Залізничного шосе.

А це перелік інших місць, де планують побудувати розв’язки:

на Харківській площі;

на перетині вулиці Бориспільської з Харківською трасою,

на проспекті Романа Шухевича,

на вулиці Братиславській;

на вулиці Оноре де Бальзака;

на Дарницькій площі;

на вулиці Привокзальній;

біля станції метро "Чернігівська";

на проспекті Академіка Палладіна;

на Великій окружній дорозі;

на площі Валерія Марченка.

Також Інститут генплану Києва поділився планами щодо будівництва четвертої гілки столичного метро. Протягом 5 – 7 років хочуть відкрити 5 нових станцій.