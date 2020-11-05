Влада Києва планує масштабну реконструкцію старого житлового фонду, але це затягнеться на довгі роки. Першими під зніс підуть стареньки п'ятиповерхівки.

Про це комунальному виданню "Вечірній Київ" розповів начальник Київгенплану Сергій Броневицький. За його словами, загальна площа першого етапу реконструкції сягає 388,5 гектарів.

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Проєкт реконструкції застарілого житлового фонду, що будувався у 1960 – 1990 роках хочуть втілити у життя до 2040.

Як стверджує чиновник, спочатку під зніс підуть п'ятиповерхівки 1960-1974 років будівництва. Наразі експерти розробляють план комплексної реконструкції застарілих кварталів. У ньому буде визначено дату початку робіт.

Які будинки у Києві зноситимуть першими

У рамках реконструкції старого житлового фонду у столиці руйнуватимуть п'ятиповерхівки на вулицях: