Вже наступного тижня кожен охочий мешканець Києва зможе купити новорічні ялинки в офіційно визначених для реалізації місцях. Продаватимуть там тільки ті деревца, які були спеціально для цього вирощені.

178 законних пунктів продажу хвойних дерев працюватимуть з 17 до 30 грудня 2020 року, повідомили у пресслужбі КМДА. Чиновники закликали киян купувати ялинки лише на офіційних ярмарках.

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В інших місцях зловмисники можуть продавати дерева, які спиляли без дозволу. І це негативно впливає на екологію.

Де у Києві відкриються офіційні пункти продажу ялинок

У Голосіївському районі:

вул. Антоновича, 115

перетин вул. Володимиро-Либідської та вул. Антоновича;

вул. Ізюмська, 1 (локація № 1);

вул. Ізюмська, 1 (локація № 2);

вул. Ізюмська, 1 (локація № 3);

вул. Ізюмська, 1 (локація № 4);

пров. Руслана Лужевського, 1;

вул. Академіка Вільямса, 6-А;

вул. Васильківська, 11/11;

вул. Лятошинського, 14;

вул. Академіка Заболотного, 48-А (уздовж та навпроти торговельного майданчика "Феофанія").

У Дарницькому районі:

вул. Архітектора Вербицького, 16;

вул. Архітектора Вербицького, 28-А, 30;

вул. Бориса Гмирі, 1;

вул. Бориса Гмирі, 8;

вул. Декабристів, 9;

вул. Єлизавети Чавдар, 1;

вул. Єлизавети Чавдар, 2;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Здолбунівська, 2;

вул. Михайла Драгоманова, 1;

вул. Михайла Драгоманова, 14;

вул. Олени Пчілки, 2;

вул. Олександра Мишуги, 2;

вул. Олександра Мишуги, 4;

вул. Михайла Гришка, 1/2;

вул. Срібнокільська, 1/2;

вул. Срібнокільська, 5;

вул. Срібнокільська, 13;

вул. Урлівська, 19;

вул. Ялтинська, 5-А;

вул. Ялтинська, 5-Б;

Дніпровська набережна (біля ТЦ "Новус");

перетин вул. Ревуцького та вул. Вишняківської;

перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;

перетин вул. Тростянецької та вул. Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);

перетин вул. Урлівської та вул. Анни Ахматової;

просп. Петра Григоренка, 26;

просп. Петра Григоренка, 41;

Харківське шосе, 49;

Харківське шосе, 57;

Харківське шосе, 144;

вул. Княжий Затон, 10.

У Деснянському районі:

вул. Каштанова, 7;

вул. Архітектора Ніколаєва, 7;

вул. Теодора Драйзера, 1;

вул. Теодора Драйзера, 2;

вул. Теодора Драйзера, 4;

вул. Теодора Драйзера, 21;

вул. Градинська, 6;

просп. Володимира Маяковського, 2;

просп. Володимира Маяковського, 6;

просп. Володимира Маяковського, 15;

просп. Володимира Маяковського, 26;

просп. Володимира Маяковського, 40;

просп. Володимира Маяковського, 42;

просп. Володимира Маяковського, 44;

просп. Володимира Маяковського, 46;

просп. Володимира Маяковського, 47;

просп. Володимира Маяковського, 60/10;

просп. Володимира Маяковського, 97;

вул. Шолом-Алейхема, 17;

просп. Лісовий, 28/41;

просп. Лісовий, 39.

У Дніпровському районі:

б-р Ігоря Шамо, 2/7;

вул. Алматинська, 109;

вул. Амвросія Бучми, 10;

вул. Андрія Малишка, 4-А;

вул. Івана Миколайчука, 9;

вул. Миропільська, 25;

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2;

вул. Петра Вершигори, 1;

вул. Празька, 1/35;

вул. Райдужна, 4;

вул. Регенераторна, 5-В;

вул. Юрія Шумського, 1;

просп. Павла Тичини, 7;

просп. Соборності, 2/1;

просп. Соборності, 4;

перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-ру Ігоря Шамо;

перетин вул. Сулеймана Стальського та вул. Курнатовського;

перетин вул. Сулеймана Стальського та б-ру Перова;

перетин вул. Івана Микитенка та вул. Курнатовського.

В Оболонському районі:

вул. Бережанська, 22;

вул. Вишгородська, 44;

вул. Героїв Дніпра, 30;

вул. Героїв Дніпра, 32;

вул. Героїв Дніпра, 34;

вул. Героїв Дніпра, 38;

вул. Івана Івашкевича, 6/8-А;

вул. Йорданська, 17;

вул. Маршала Тимошенка, 11;

вул. Маршала Малиновського, 3;

вул. Маршала Малиновського, 12;

вул. Маршала Малиновського, 34;

вул. Олександра Архипенка, 6-А;

площа Оболонська, 6 (локація № 1);

площа Оболонська, 6 (локація № 2);

просп. Героїв Сталінграда, 27;

просп. Героїв Сталінграда, 46;

просп. Мінський, 2;

просп. Оболонський, 1-Б;

вул. Юрія Кондратюка, 2;

просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

У Печерському районі:

б-р Дружби Народів, 30/1;

вул. Велика Васильківська, 107.

У Подільському районі:

вул. Верхній Вал, 16;

вул. Вишгородська, 45 (біля магазину "Варус");

вул. Вишгородська, 21/6;

вул. Кирилівська, 131;

вул. Кирилівська, 127;

вул. Маршала Гречка, 18;

вул. Світлицького, 30/20 (локації № 1);

вул. Світлицького, 30/20 (локація № 2);

просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);

просп. Василя Порика, 3;

просп. Василя Порика, 5;

просп. Георгія Гонгадзе, 5;

просп. Георгія Гонгадзе, 20;

просп. Правди, 39;

просп. Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 1);

просп. Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 2);

просп. Правди, 66 (локація № 1);

просп. Правди, 66 (локація № 2);

просп. Правди, 100;

просп. Свободи, 2;

вул. Івана Кавалерідзе, 1.

У Святошинському районі:

17-й км Житомирського шосе;

б-р Кольцова, 1;

б-р Кольцова, 13;

б-р Кольцова, 14;

б-р Кольцова, 7;

б-р Ромена Роллана, 6/10;

вул. Академіка Туполєва, 15-А;

вул. Академіка Туполєва, 9;

вул. Академіка Булаховського, 30;

вул. Академіка Булаховського, 5;

вул. Володимира Покотила, 1;

вул. Володимира Покотила, 5;

вул. Гната Юри, 20;

вул. Депутатська, 1;

вул. Доброхотова, 11;

вул. Жолудєва, 4;

вул. Зодчих, 2/58;

вул. Зодчих, 46;

вул. Зодчих, 50;

вул. Зодчих, 56;

вул. Зодчих, 62;

вул. Зодчих,70;

вул. Ірпінська, 62;

вул. Ірпінська, 76-80;

вул. Клавдіївська, 27-А;

вул. Кучера, 5;

вул. Підлісна, 5;

вул. Симиренка, 10;

вул. Симиренка, 17;

вул. Сім’ї Стешенків, 7;

вул. Чорнобильська, 20;

вул. Якуба Коласа, 23;

просп. Леся Курбаса, 8;

просп. Палладіна, 13;

просп. Палладіна, 24;

просп. Перемоги, 87.

У Солом’янському районі:

вул. Василя Липківського, 1;

вул. Василя Липківського, 25;

б-р Чоколівський, 22;

б-р Чоколівський, 19-21;

Кільцева дорога (ріг вул. Сергія Колоса);

б-р Вацлава Гавела (ріг вул. Героїв Севастополя);

б-р Вацлава Гавела (ріг просп. Відрадного);

просп. Повітрофлотський, 18/2;

вул. Солом’янська, 39.

У Шевченківському районі: