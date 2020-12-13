В Києві відкриються 178 законних пунктів продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас. Працюватимуть вони з 17 до 30 грудня.

Київська міська рада закликала киян купувати ялинки лише на легальних ярмарках, аби не погіршувати екологічну ситуацію в країні. Про це мовиться на сайті відомства з посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

До слова Як правильно вибрати та встановити ялинку: поради від Держлісагентства

Пункти продажу відкриються в 10 районах міста.

Голосіївський район

Вулиці:

Антоновича, 115;

перетин Володимиро-Либідської та Антоновича;

Ізюмська, 1 (локація № 1);

Ізюмська, 1 (локація № 2);

Ізюмська, 1 (локація № 3);

Ізюмська, 1 (локація № 4);

провулок Руслана Лужевського, 1;

Академіка Вільямса, 6-А;

Васильківська, 11/11;

Лятошинського, 14;

Академіка Заболотного, 48-А (уздовж та напроти торговельного майданчика "Феофанія");

Дарницький район:

Вулиці:

Архітектора Вербицького, 16;

Архітектора Вербицького, 28-А, 30;

Бориса Гмирі, 1;

Бориса Гмирі, 8;

Декабристів, 9;

Єлизавети Чавдар, 1;

Єлизавети Чавдар, 2;

Єлизавети Чавдар, 13;

Здолбунівська, 2;

Михайла Драгоманова, 1;

Михайла Драгоманова, 14;

Олени Пчілки, 2;

Олександра Мишуги, 2;

Олександра Мишуги, 4;

Михайла Гришка, 1/2;

Срібнокільська, 1/2;

Срібнокільська, 5;

Срібнокільська, 13;

Урлівська, 19;

Ялтинська, 5-А;

Ялтинська, 5-Б;

Дніпровська набережна (біля ТЦ "Новус");

перетин Ревуцького та Вишняківської;

перетин Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренка;

перетин Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької);

перетин Урлівської та Анни Ахматової.

Княжий Затон, 10;

Харківське шосе, 49;

Харківське шосе, 57;

Харківське шосе, 144.

Проспекти:

Петра Григоренка, 26;

Петра Григоренка, 41.

Деснянський район

Вулиці:

Каштанова, 7;

Архітектора Ніколаєва, 7;

Теодора Драйзера, 1;

Теодора Драйзера, 2;

Теодора Драйзера, 4;

Теодора Драйзера, 21;

Градинська, 6;

Шолом-Алейхема, 17;

Проспекти:

Володимира Маяковського, 2;

Володимира Маяковського, 6;

Володимира Маяковського, 15;

Володимира Маяковського, 26;

Володимира Маяковського, 40;

Володимира Маяковського, 42;

Володимира Маяковського, 44;

Володимира Маяковського, 46;

Володимира Маяковського, 47;

Володимира Маяковського, 60/10;

Володимира Маяковського, 97;

Лісовий, 28/41;

Лісовий, 39.

Дніпровський район:

Вулиці:

Алматинська, 109;

Амвросія Бучми, 10;

Андрія Малишка, 4-А;

Івана Миколайчука, 9;

Миропільська, 25;

Митрополита Андрея Шептицького, 1/2;

Петра Вершигори, 1;

Празька, 1/35;

Райдужна, 4;

Регенераторна, 5-В;

Юрія Шумського, 1;

перетин Ентузіастів, 37 та бульвару Ігоря Шамо;

перетин Сулеймана Стальського та Курнатовського;

перетин Сулеймана Стальського та бульвару Перова;

перетин Івана Микитенка та Курнатовського.

бульвар Ігоря Шамо, 2/7.

Проспекти:

Павла Тичини, 7;

Соборності, 2/1;

Соборності, 4.

Оболонський район

Вулиці:

Бережанська, 22;

Вишгородська, 44;

Героїв Дніпра, 30;

Героїв Дніпра, 32;

Героїв Дніпра, 34;

Героїв Дніпра, 38;

Івана Івашкевича, 6/8-А;

Йорданська, 17;

Маршала Тимошенка, 11;

Маршала Малиновського, 3;

Маршала Малиновського, 12;

Маршала Малиновського, 34;

Юрія Кондратюка, 2;

Олександра Архипенка, 6-А.

Проспекти:

Героїв Сталінграда, 27;

Героїв Сталінграда, 46;

Мінський, 2;

Оболонський, 1-Б;

Маршала Рокоссовського, 3/4.

Площі:

Оболонська, 6 (локація № 1);

Оболонська, 6 (локація № 2).

Печерський район

Бульвар Дружби Народів, 30/1.

Вулиці Велика Васильківська, 107.

Подільський район

Вулиці:

Верхній Вал, 16;

Вишгородська, 45 (біля магазину "Варус");

Вишгородська, 21/6;

Кирилівська, 131;

Кирилівська, 127;

Маршала Гречка, 18;

Світлицького, 30/20 (локації № 1);

Світлицького, 30/20 (локація № 2);

Івана Кавалерідзе, 1.

Проспекти:

Василя Порика, 2 (розподільча смуга);

Василя Порика, 3;

Василя Порика, 5;

Георгія Гонгадзе, 5;

Георгія Гонгадзе, 20;

Правди, 39;

Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 1);

Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 2);

Правди, 66 (локація № 1);

Правди, 66 (локація № 2);

Правди, 100;

Свободи, 2.

Святошинський район

17-й кілометр Житомирського шосе;

Академіка Туполєва, 15-А;

Академіка Туполєва, 9;

Академіка Булаховського, 30;

Академіка Булаховського, 5;

Володимира Покотила, 1;

Володимира Покотила, 5;

Гната Юри, 20;

Депутатська, 1;

Доброхотова, 11;

Жолудєва, 4;

Зодчих, 2/58;

Зодчих, 46;

Зодчих, 50;

Зодчих, 56;

Зодчих, 62;

Зодчих,70;

Ірпінська, 62;

Ірпінська, 76-80;

Клавдіївська, 27-А;

Кучера, 5;

Підлісна, 5;

Симиренка, 10;

Симиренка, 17;

Сім'ї Стешенків, 7;

Чорнобильська, 20;

Якуба Коласа, 23.

Бульвари:

Кольцова, 1;

Кольцова, 13;

Кольцова, 14;

Кольцова, 7;

Ромена Роллана, 6/10.

Проспекти:

Леся Курбаса, 8;

Палладіна, 13;

Палладіна, 24;

Перемоги, 87.

Солом'янський район

Вулиці:

Василя Липківського, 1;

Василя Липківського, 25;

Солом'янська, 39.

Кільцева дорога (ріг вулиці Сергія Колоса).

Бульвари та проспекти:

Вацлава Гавела (ріг вулиці Героїв Севастополя);

Вацлава Гавела (ріг проспекту Відрадного);

Чоколівський, 22;

Чоколівський, 19-21.

Проспект:

Повітрофлотський, 18/2.

Шевченківський район

Вулиці: