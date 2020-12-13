Де придбати ялинку в Києві: список вулиць
В Києві відкриються 178 законних пунктів продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас. Працюватимуть вони з 17 до 30 грудня.
Київська міська рада закликала киян купувати ялинки лише на легальних ярмарках, аби не погіршувати екологічну ситуацію в країні. Про це мовиться на сайті відомства з посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
До слова Як правильно вибрати та встановити ялинку: поради від Держлісагентства
Пункти продажу відкриються в 10 районах міста.
Голосіївський район
Вулиці:
- Антоновича, 115;
- перетин Володимиро-Либідської та Антоновича;
- Ізюмська, 1 (локація № 1);
- Ізюмська, 1 (локація № 2);
- Ізюмська, 1 (локація № 3);
- Ізюмська, 1 (локація № 4);
- провулок Руслана Лужевського, 1;
- Академіка Вільямса, 6-А;
- Васильківська, 11/11;
- Лятошинського, 14;
- Академіка Заболотного, 48-А (уздовж та напроти торговельного майданчика "Феофанія");
Дарницький район:
Вулиці:
- Архітектора Вербицького, 16;
- Архітектора Вербицького, 28-А, 30;
- Бориса Гмирі, 1;
- Бориса Гмирі, 8;
- Декабристів, 9;
- Єлизавети Чавдар, 1;
- Єлизавети Чавдар, 2;
- Єлизавети Чавдар, 13;
- Здолбунівська, 2;
- Михайла Драгоманова, 1;
- Михайла Драгоманова, 14;
- Олени Пчілки, 2;
- Олександра Мишуги, 2;
- Олександра Мишуги, 4;
- Михайла Гришка, 1/2;
- Срібнокільська, 1/2;
- Срібнокільська, 5;
- Срібнокільська, 13;
- Урлівська, 19;
- Ялтинська, 5-А;
- Ялтинська, 5-Б;
- Дніпровська набережна (біля ТЦ "Новус");
- перетин Ревуцького та Вишняківської;
- перетин Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренка;
- перетин Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької);
- перетин Урлівської та Анни Ахматової.
- Княжий Затон, 10;
- Харківське шосе, 49;
- Харківське шосе, 57;
- Харківське шосе, 144.
Проспекти:
- Петра Григоренка, 26;
- Петра Григоренка, 41.
Деснянський район
Вулиці:
- Каштанова, 7;
- Архітектора Ніколаєва, 7;
- Теодора Драйзера, 1;
- Теодора Драйзера, 2;
- Теодора Драйзера, 4;
- Теодора Драйзера, 21;
- Градинська, 6;
- Шолом-Алейхема, 17;
Проспекти:
- Володимира Маяковського, 2;
- Володимира Маяковського, 6;
- Володимира Маяковського, 15;
- Володимира Маяковського, 26;
- Володимира Маяковського, 40;
- Володимира Маяковського, 42;
- Володимира Маяковського, 44;
- Володимира Маяковського, 46;
- Володимира Маяковського, 47;
- Володимира Маяковського, 60/10;
- Володимира Маяковського, 97;
- Лісовий, 28/41;
- Лісовий, 39.
Дніпровський район:
Вулиці:
- Алматинська, 109;
- Амвросія Бучми, 10;
- Андрія Малишка, 4-А;
- Івана Миколайчука, 9;
- Миропільська, 25;
- Митрополита Андрея Шептицького, 1/2;
- Петра Вершигори, 1;
- Празька, 1/35;
- Райдужна, 4;
- Регенераторна, 5-В;
- Юрія Шумського, 1;
- перетин Ентузіастів, 37 та бульвару Ігоря Шамо;
- перетин Сулеймана Стальського та Курнатовського;
- перетин Сулеймана Стальського та бульвару Перова;
- перетин Івана Микитенка та Курнатовського.
- бульвар Ігоря Шамо, 2/7.
Проспекти:
- Павла Тичини, 7;
- Соборності, 2/1;
- Соборності, 4.
Оболонський район
Вулиці:
- Бережанська, 22;
- Вишгородська, 44;
- Героїв Дніпра, 30;
- Героїв Дніпра, 32;
- Героїв Дніпра, 34;
- Героїв Дніпра, 38;
- Івана Івашкевича, 6/8-А;
- Йорданська, 17;
- Маршала Тимошенка, 11;
- Маршала Малиновського, 3;
- Маршала Малиновського, 12;
- Маршала Малиновського, 34;
- Юрія Кондратюка, 2;
- Олександра Архипенка, 6-А.
Проспекти:
- Героїв Сталінграда, 27;
- Героїв Сталінграда, 46;
- Мінський, 2;
- Оболонський, 1-Б;
- Маршала Рокоссовського, 3/4.
Площі:
- Оболонська, 6 (локація № 1);
- Оболонська, 6 (локація № 2).
Печерський район
- Бульвар Дружби Народів, 30/1.
- Вулиці Велика Васильківська, 107.
Подільський район
Вулиці:
- Верхній Вал, 16;
- Вишгородська, 45 (біля магазину "Варус");
- Вишгородська, 21/6;
- Кирилівська, 131;
- Кирилівська, 127;
- Маршала Гречка, 18;
- Світлицького, 30/20 (локації № 1);
- Світлицького, 30/20 (локація № 2);
- Івана Кавалерідзе, 1.
Проспекти:
- Василя Порика, 2 (розподільча смуга);
- Василя Порика, 3;
- Василя Порика, 5;
- Георгія Гонгадзе, 5;
- Георгія Гонгадзе, 20;
- Правди, 39;
- Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 1);
- Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 2);
- Правди, 66 (локація № 1);
- Правди, 66 (локація № 2);
- Правди, 100;
- Свободи, 2.
Святошинський район
- 17-й кілометр Житомирського шосе;
- Академіка Туполєва, 15-А;
- Академіка Туполєва, 9;
- Академіка Булаховського, 30;
- Академіка Булаховського, 5;
- Володимира Покотила, 1;
- Володимира Покотила, 5;
- Гната Юри, 20;
- Депутатська, 1;
- Доброхотова, 11;
- Жолудєва, 4;
- Зодчих, 2/58;
- Зодчих, 46;
- Зодчих, 50;
- Зодчих, 56;
- Зодчих, 62;
- Зодчих,70;
- Ірпінська, 62;
- Ірпінська, 76-80;
- Клавдіївська, 27-А;
- Кучера, 5;
- Підлісна, 5;
- Симиренка, 10;
- Симиренка, 17;
- Сім'ї Стешенків, 7;
- Чорнобильська, 20;
- Якуба Коласа, 23.
Бульвари:
- Кольцова, 1;
- Кольцова, 13;
- Кольцова, 14;
- Кольцова, 7;
- Ромена Роллана, 6/10.
Проспекти:
- Леся Курбаса, 8;
- Палладіна, 13;
- Палладіна, 24;
- Перемоги, 87.
Солом'янський район
Вулиці:
- Василя Липківського, 1;
- Василя Липківського, 25;
- Солом'янська, 39.
- Кільцева дорога (ріг вулиці Сергія Колоса).
Бульвари та проспекти:
- Вацлава Гавела (ріг вулиці Героїв Севастополя);
- Вацлава Гавела (ріг проспекту Відрадного);
- Чоколівський, 22;
- Чоколівський, 19-21.
Проспект:
- Повітрофлотський, 18/2.
Шевченківський район
Вулиці:
- Багговутівська, 8-10;
- Данила Щербаківського, 56;
- Щусєва, 44;
- ріг Дорогожицької та Сім'ї Хохлових;
- ріг Ігоря Турчина та Академіка Туполєва;
- Парково-Сирецька, 10.
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