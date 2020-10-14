У Києві можна жити роками, але так і не побачити його мальовничих місць. Відтак столиця України може вразити не тільки туристів, а й її корінних жителів.

У Києві можна годинами блукати вуличками та милуватись тим, що вас оточує. Також у столиці багато локацій є безкоштовними. Тому для гарної прогулянки вам потрібен лише хороший настрій! Редакція LifeStyle24 зробила підбірку найгарніших місць, які не залишать вас байдужими.

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Тут є й туристичні місця, які відвідав майже кожен гість міста хоч раз. Але є і декілька маловідомих місць, які дозволять побути наодинці. А в Києві, повірте, це багато чого варте!

Де погуляти в Києві – список найкращих місць

Маріїнський парк

Маріїнський парк розташований навпроти будинку Верховної Ради та Маріїнського палацу. Відкрили його ще у 1874 році. Назвали парк на честь імператриці Марії Олександрівни. Маріїнський парк вважається одним із найкрасивіших парків Києва.



Маріїнський парк осінню по-особливому красивий / Фото green-tour.com.ua

Прогулюючись парком ви знайдете цікаві статуї – велику залізну жабу та дерево бажань. Поруч з фонтаном Термена – пам’ятник Анні Ахматовій. Також у цьому парку пари можуть пройтися найромантичнішим Мостом закоханих, який з’єднує Маріїнський та Хрещатий парки.

Як доїхати: метро Арсенальна, вулиця Михайла Грушевського

Миколаївський костел

Миколаївський костел викликає щире захоплення від своєї величності та таємничості. Ним можна довго милуватися та вдивлятися у вигадливі візерунки, аби проникнути в глибину століть. Цей римо-католицький храм присвячений святому Миколаю. З 1980 року в храмі розміщується Будинок камерної та органної музики.

Це чудове місця для місцевих та туристів, адже на його фоні можна зробити безліч красивих світлин на згадку про Київ.



Миколаївський костел / Фото twitter.com

Як доїхати: вулиця Васильківська, 75

Арка Дружби Народів

Арка Дружби Народів прикрашає Хрещатий парк ще з 1982 року. Архітектурне творіння містить величезну арку у формі веселки, скульптурні композиції з бронзи, що зображують трудящих і гранітні скульптури фрагмента зі сцен легендарної Переяславської ради.

Звідси вам відкриється неймовірний краєвид на Київ з висоти пташиного польоту, а також ви маєте можливість прогулятися парком і пройти мостом закоханих.



Неймовірний краєвид на Київ / Фото ua.news

Як доїхати: Паркова дорога

Поділ

Поділ – один з найдавніших і найкрасивіших районів міста. Сьогодні ця місцевість тішить гостей невисокими будинками минулого століття, вузенькими вуличками і особливою атмосферою.

Саме тут зосереджені найкращі пам'ятки Києва, які не можна оминути, – дві старовинних площі (Контрактова та Поштова), Києво-Могилянська академія, Гостинний двір, фонтан "Самсон", нижня станція рідкісного виду транспорту – фунікулера. А ще ви тут знайдете величезну кількість ресторанчиків.



Поділ – ідеальне місце для прогулянки / Фото 7sky.kiev.ua

Хочете неспішну прогулянку на цілий день? Сміливо вирушайте на Поділ!

Як доїхати: станція метро "Контрактова площа".

Набережна Дніпра

Набережна Дніпра – ще одне чудове місце для романтичного побачення! Тут є безліч цікавинок – річковий вокзал, Поштова площа, реконструйована до недавнього Євробачення, Пішохідний міст.



Набережна Дніпра у Києві

По набережній дуже радимо погуляти ще й у вечірній період! Це просто незабутньо.

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Вид на Пішохідний міст / Фото wikipedia.org

Як доїхати: станція метро "Поштова площа".

Труханів острів

Довгі пляжі вздовж Дніпра та величезна територія Труханового острова, де ви знайдете і лісові угіддя, і мальовничі озера, і швидкі річки.

Восени тут можна прогулятись пішки, або покататись на велосипеді.



Труханів острів / Фото nashkiev.ua

Як доїхати: станція метро "Поштова площа".

Гідропарк

Гідропарк – одне з найдушевніших місць Києва. 360 гектарів чагарників, дерев, піщаних полян, пляжів і величезної кількості розважальних закладів. Для тих, хто любить спорт, тут є ціле тренажерне містечко.



Гідропарк у Києві восени / Фото Jorge Franganillo

Як доїхати: станція метро "Гідропарк".

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Андріївський узвіз

Одна з найвідоміших київських вулиць, душа міста, що вабить до себе творчих людей зі всієї України та світу. Ця вулиця прекрасна в будь-яку пору року і дозволить вам на повну насолодитися київським антуражем. Кілька скверів, вихід до Пейзажної алеї. Звідти недалеко пішки до Володимирської гірки, тут же можна звернути до будинку-музею Михайла Булгакова та до прекрасного Замку Річарда.



Андріївський узвіз з висоти / Фото vechirniy.kyiv

Восени – це місце вражає своєю природою!

Як доїхати: метро "Контрактова площа".

Володимирська гірка

Природній оазис посеред галасливого мегаполісу і один з найромантичніших парків Києва – все це про Володимирську гірку. Маса зручних лавок, альтанки та незрівнянний вигляд на лівий берег. Думаєте, куди сходити з коханою людиною? Звичайно сюди!

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Володимирська гірка / Фото moemisto.uа

Як доїхати: метро "Майдан Незалежності".

Ботанічний сад імені Фоміна

Старий ботсад (один з перших в Україні) тішить своїх гостей величезним розмаїттям дерев, квітів і чагарників з усіх куточків світу. Ботанічний сад розташований практично в центрі міста у двох кроках від метро. Тож дістатись сюди дуже просто.



Ботанічний сад імені Фоміна восени / Фото goethe.de

Як доїхати: метро "Університет".

Хрещатик

Центральна вулиця міста – must-have, якщо ви потрапили у Київ. Всього 1,2 кілометра довжини, а скільки цікавого! До того ж, ця вулиця стала німим свідком трагічних подій взимку 2013 – 2014.



Нічний Хрещатик / Фото stolychno.new



Моторошний "Будинок з химерами" / Фото vsitury.com.ua

Як доїхати: метро "Майдан Незалежності".

Майдан Незалежності

Головна площа міста – місце двох революцій, яке приховує під собою великий торговий центр "Глобус". Майдан Незалежності – центр неформальних "тусовок" і офіційних заходів, про який чули всі в Україні і багато хто за її межами.



Майдан Незалежності / Фото 24 каналу

Як доїхати: метро "Майдан Незалежності".

Печерськ

Один з найдорожчих і найбільш престижних районів міста, він цікавий прекрасними особняками XIX століття. Серед них: Замок барона Гільденбанда, Будинок Гінзбурга, Будинок Ковалевського, Шоколадний будиночок, Будинок удови, що плаче. І, звичайно ж, перлина київської архітектури – Будинок з химерами.



Вечірній Печерськ / Фото 24 каналу

Як доїхати: метро "Хрещатик".

Батьківщина-Мати

Пам'ятник Батьківщина-Мати – один з головних символів столиці України. Монумент входить до 20-ку найвищих статуй світу і вже тому заслуговує візиту.



Батьківщина-Мати / Фото picstopin.com

Саме тут можна поглянути на Київ з висоти. У цьому допомагають оглядові майданчики: один розміщений на межі постаменту та скульптури (36 метрів), інший – на руці зі щитом (91 метр). Щоправда верхній майданчик у вітряну і дощову погоду закритий для відвідувачів.

Як дістатися: від станції метро "Арсенальна" повернути ліворуч і йти хвилин 20-30, або під'їхати тролейбусом №38.

Києво-Печерська лавра

Один з найвідоміших і найдавніших храмових комплексів всієї країни, заснований в далекому 1051 році. Тут можна бродити годинами, насолоджуючись сакральною архітектурою, таємничістю печер і численними музеями. У що б ви не вірили – Києво-Печерська лавра зможе дати вам трошки душевного спокою.



Києво-Печерська лавра / Фото sites.google.com

Як доїхати: метро "Арсенальна", тролейбус №38. Вхід на територію з 9:00 до 19:00.

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Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка

У різні пори року ботанічний сад імені Миколи Гришка пропонує відвідувачам помилуватись різними рослинами, серед яких є й екзотичні для України. Також цей ботсад є одним з найбільших у Європі. У ньому зібрали безліч різних представників флори практично зі всієї земної кулі.

Восени відвідувачі можуть спостерігати цвітіння хризантем, гладіолусів, канни та цілого саду троянд!



Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка / Фото anywellmag.com

Як доїхати: метро "Дружби народів", тролейбус №14.

Оболонь

Відносно молодий район міста, який цікавий масою торгово-розважальних центрів, де можна блукати цілими днями, кафе і ресторанів, новими витонченими храмами, однойменним пивзаводом, при якому працює фірмовий магазинчик. І, головне, Оболонська набережна – одне з найкращих місць для прогулянки.



Оболонська набережна / Фото vechirniy.kyiv.ua

Як доїхати: метро "Оболонь", "Мінська".

Пуща-Водиця

Мабуть, найчарівніший лісовий масив столиці – густий сосняк, який восени стає кольоровим, і довгий ланцюг озер. Тут ви можете повністю сховатись від людських очей, відійшовши від дороги буквально на десять хвилин.



Пуща-Водиця / Фото walking.kiev.uа

Як доїхати: метро "Контрактова площа" і трамвай №12.

Голосіївський ліс і парк імені Максима Рильського

Для прогулянки в Києві восени кращого місця не знайти. Тут є кілька прекрасних ставків зі зручними місцями для відпочинку, облагороджений парк імені видатного поета Максима Рильського з пішохідними та велосипедними доріжками, дитячими та спортивними майданчиками.



Голосіївський ліс / Фото uamodna.com

Як доїхати: метро "Голосіївська".

Музей народної архітектури та побуту України

У селі Пирогове є величезний музей під відкритим небом. Тут зберігаються понад 300 архітектурних експонатів з усієї країни. На території розташувалися хати, садиби, церкви, млини XVI – XVII століть, та 70 тисяч предметів побуту. Серед них є меблі, посуд, одяг і твори народного мистецтва.

Сюди можна прийти на цілий день та провести час із родиною!



Музей народної архітектури та побуту України / Фото myukraine.org.ua

Як доїхати: метро "Виставковий центр", тролейбус № 11. Вхід на територію з 10:00 до 18:00.

Золоті ворота

Символ стародавнього Києва та пам’ятка оборонної архітектури Київської Русі – це Золоті ворота. Свою назву ворота отримали за аналогією з Золотими воротами в Константинополі.

Парадні ворота Києва будувались за часів правління Ярослава Мудрого. Дата завершення будівництва 1037 рік. Ворота бачили багато історичних битв і подій, а згодом вони були повністю зруйновані, а залишки засипанні землею. Згодом ворота вирішили відновити, і в 1982 році Золоті ворота було офіційно відкрито.

Тепер усередині відкрито музей, який присвячений історії оборонної споруди.



Музей "Золоті ворота" у Києві / Фото igotoworld.com

Як доїхати: метро "Золоті ворота". Вхід на територію в будь-який день, окрім понеділка, з 10:00 до 18:00. Взимку музей не працює.

Парк Вічної Слави

Парк Вічної Слави розташований між Лаврською вулицею та Дніпровським узвозом. Головний вхід у парк з площі Слави. Тут багато меморіалів і пам’яток, які не дадуть забути історію.

У парку є Меморіал Вічної слави з обеліском на могилі невідомого солдата, Меморіал жертвам Голодомору та Алея Воїнської Слави. А нижня частина парку межує з Аскольдовою могилою.



Парк Вічної Слави у Києві / Фото kyivmaps.com

Як доїхати: на автобусах 24, 51, 55 або 62.